مفارقة مؤثرة.. مشجع لليفربول يتولى إنقاذ أسطورة إنجلترا من السرطان

قال كيفن كيغان، نجم إنجلترا ومدرب نيوكاسل السابق، إنه في المرحلة الرابعة من مرض السرطان الذي أصيب به مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن عائلة كيغان كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي أن النجم الدولي السابق ولاعب ليفربول ونيوكاسل قد شُخّص بمرض السرطان.

وقال كيغان في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية: "قالوا إن هناك طبيبا مميزا يملك أسلوبا مميزا في معالجة ذلك المرض في مرحلته الرابعة".

وأضاف: "كان مشجعا لليفربول ولذلك ذهبت إليه، كنت أعلم أنني لن أكون وحيدا كما تعلمون".

وكان كيغان قد بدأ مسيرته الكروية مع فريق سكونثورب ثم وقع مع ليفربول في عام 1971، وحقق لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات إلى جانب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كما تُوّج كيغان بجائزة الكرة الذهبية (Ballon d’Or) – التي كانت تُسمى وقتها جائزة أفضل لاعب أوروبي في العام – مرتين حينما كان لاعبا في هامبورغ الألماني، حيث شارك معه في نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل، ولعب مع ساوثهامبتون ونيوكاسل قبل أن يعتزل في عام 1984.

وعلى المستوى الدولي سجل كيغان 21 هدفا في 63 مباراة مع المنتخب الإنجليزي وشارك في نهائيات كأس العالم عام 1982 في إسبانيا.

وكمدرب تولى كيغان مسؤولية فريقه السابق نيوكاسل في عام 1992 وقاده للصعود إلى الدوري الإنجليزي وكان قريبا من التتويج بلقب موسم 1995-1996 قبل أن يخسر اللقب لصالح مانشستر يونايتد.

وسبق لكيغان تدريب فولهام قبل أن يتولى تدريب منتخب إنجلترا عام 1999 وقدم الفريق تحت قيادته أداء مخيبا في أمم أوروبا عام 2000 وتقدم باستقالته بعد الخسارة أمام ألمانيا في تصفيات كأس العالم.

بعد ذلك تولى كيغان تدريب مانشستر سيتي قبل أن يغادر في مارس/آذار 2005 وعاد إلى نيوكاسل عام 2008 وتواجد لمدة ثمانية أشهر فقط.