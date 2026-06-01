"كان يعد له القهوة".. زميل سابق يروي كواليس علاقة رونالدينيو بميسي

كشف لاعب سابق لبرشلونة عن موقف طريف جمع بين النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة وجودهما في صفوف النادي الكتالوني.

وأكد أندريا أورلاندي الذي قضى 3 مواسم في برشلونة، اثنان منهما مع الرديف والثالث مع الفريق الأول، أن العلاقة بين رونالدينيو وميسي كانت متينة وقوية للغاية.

وعاصر أورلاندي، الذي يعمل حاليا وكيلا للاعبين، رونالدينيو في أوج عطائه على حد تعبير صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية، وهي الفترة نفسها التي تزامنت مع ظهور ميسي.

كواليس علاقة رونالدينيو بميسي

وخلال ظهوره في بودكاست "إتش بروجيكت" (HProject) كشف أورلاندي (41 عاما) عن مواقف طريفة جمعت بين النجمين الكبيرين.

وقال أورلاندي "رونالدينيو كان يطلب من ميسي أن يعد له القهوة. كان يقول له مازحا كم كأس عالم لعبت يا فتى؟".

وأضاف "ميسي كان يجهّز له القهوة فعلا. لكنها كانت طريقة لإبقائه قريبا منه وإحاطته بالرعاية. كان الأمر بمثابة الحفاظ على هدوئه، وكأنه يقول له أنت لم تصبح رونالدينيو بعد".

وتابع أورلاندي "كانت هذه طريقة رونالدينيو في التعبير عن تقديره وإعجابه بميسي، كان هناك رابط بينهما، دعني أقول إن المعلم يحاول توجيه الشاب".

وواصل "بالفعل كان هناك ودّ كبير. رونالدينيو كان ودودا مع الجميع، لكنه كان يقول لميسي تبا، إنك بمستوى يتيح لك يوما ما الجلوس على طاولتي"، في إشارة إلى أنه كان يتوقع له نجومية كبرى في المستقبل.

وأتم أورلاندي "هؤلاء العباقرة يعرفون بعضهم بعضا في نهاية المطاف. دعنا نكن صريحين، لم يكن من الصعب التعرف على موهبة ميسي، لكن الأمر كان بمثابة إشهار أمام الجميع ليقول هذا فتاي، وهو رائع حقا".

وكان رونالدينيو قد ساعد ميسي على تسجيل أول هدف له في مسيرته التاريخية مع برشلونة، وجاء في شباك راسينغ سانتاندير ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لموسم 2004-2005.

وحدث ذلك يوم 1 مايو/أيار 2005، حين أوصل رونالدينيو الكرة لميسي من بين 3 لاعبين، ثم تعامل الأرجنتيني معها بهدوء كبير واضعا إياها في الشباك من فوق حارس المرمى.

وكان ميسي يومها بعمر 17 عاما و10 أشهر و7 أيام وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.