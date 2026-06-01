الأخضر يعلن قائمته النهائية في كأس العالم بعد استبعاد أبو الشامات وهوساوي

استُبعد لاعب الوسط صالح أبو الشامات والظهير زكريا هوساوي من القائمة النهائية للمنتخب السعودي لكرة القدم، المشاركة في مونديال 2026 هذا الشهر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخاض أبو الشامات (23 عاما)، 11 مباراة مع المنتخب السعودي، وتوج مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، علما أن القائمة ضمت شقيقه التوأم محمد مدافع القادسية.

كما استبعد ظهير الأهلي الأيسر زكريا هوساوي (25 عاما) من القائمة النهائية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدرب المنتخب اليوناني يورغوس دونيس عن قائمة من 26 لاعبا ستخوض منافسات المجموعة الثامنة التي تضم إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.

والسبت، خسرت السعودية وديا أمام الإكوادور (1-2) على ملعب "سبورتس إليستريتد" في نيوجيرزي، ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم، في أول ظهور للأخضر تحت قيادة دونيس الذي حل الشهر الماضي بدلاً من الفرنسي هيرفيه رونار المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وشارك الحارس المخضرم محمد العويس أساسيا في المباراة، فيما قلص البديل سلطان مندش الفارق في الدقيقة 87.

وتخوض السعودية مباراتين وديتين أخريين قبل انطلاق المونديال، الأولى ضد بورتوريكو في 5 يونيو/حزيران، ثم السنغال بعدها بأربعة أيام في ولاية تكساس.

وسيواصل اللاعبون عبدالله آل سالم والحارسان عبدالرحمن الصانبي وعبدالقدوس عطية مشاركتهم في معسكر المنتخب، بناء على ما تنص عليه لوائح البطولة والتي تتضمن إمكانية استبدال أي لاعب مُدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب الوطني بـ24 ساعة، إذا تعرض لإصابة تمنعه من لعب مباريات البطولة.

كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة.

القائمة النهائية للمنتخب السعودي

حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار.

الدفاع: عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل.

الوسط: محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، أيمن يحيى.

الهجوم: خالد الغنام، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.