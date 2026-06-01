رولان غاروس للتنس.. تصريح عدائي ضد حكمة ينتهي بغرامة قاسية

أعلنت مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، اليوم الاثنين، عن تغريم اللاعب الباراغواياني أدولفو دانيال فاييخو نصف جائزته المالية بسبب التجاوز في التصريحات ضد حكمة أدارت مباراته في الدور الثاني.

ودع فاييخو البطولة بالخسارة أمام اللاعب الفرنسي الشاب مويس كوامي الأسبوع الماضي بعد مباراة ماراثونية من خمس مجموعات استمرت قرابة خمس ساعات.

وقال أدولفو عبر موقع "كلاي" المتخصص بأخبار التنس "مثل هذه المباريات تحتاج إلى حكم رجل، فمن الصعب على امرأة إدارة المباراة".

من جانبها، أعلنت أميلي موريسيمو، مديرة بطولة رولان غاروس، للصحفيين أنه تقرر تغريم اللاعب 65 ألف يورو (نحو 70 ألف دولار أمريكي)، وهو ما يمثل نصف جائزته المالية تقريبا.

أضافت موريسيمو "ما قاله غير مقبول بالمرة، ونشدد على أنه لا مجال لمثل هذه التصريحات هنا".

ويحصل اللاعبون المتأهلون إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة على جائزة مالية بقيمة 130 ألف يورو (نحو 140 ألف دولار أمريكي).

وقال فاييخو إن الحكمة البرازيلية آنا كارفاليو، لم تسيطر على الجماهير الحاضرة في المدرجات.