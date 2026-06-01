من برشلونة إلى باريس.. درو يكتب التاريخ بـ4 ألقاب في 833 دقيقة

اختتم الإسباني الشاب درو فيرنانديز لاعب باريس سان جيرمان موسم 2025-2026 بطريقة استثنائية، تُوج فيه بـ4 ألقاب مع ناديين مختلفين، رغم ظهوره في عدد قليل من المباريات.

وبدأ درو (18 عاما) الموسم المنتهي مؤخرا لاعبا في صفوف برشلونة، قبل أن ينتقل في يناير/كانون الثاني الماضي إلى باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت 8.2 ملايين يورو (نحو 8.9 ملايين دولار).

درو يكتب التاريخ

وشارك درو مع برشلونة في 4 مباريات بالدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد وإلتشي وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، وواحدة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وبلغ عدد الدقائق التي شارك فيها درو مع برشلونة 89 دقيقة في مبارياته الـ4 بالليغا، بالإضافة إلى 59 أخرى في البطولة القارية.

ولم يشارك درو في أي دقيقة بمباراتي برشلونة في كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو وريال مدريد على التوالي، لكنه كان جزءا من بعثة الفريق الكتالوني التي سافرت إلى السعودية وتواجد على مقاعد البدلاء.

ونال درو ثقة الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الذي استدعاه لـ19 مباراة رسمية، وهو ما يفسر حزن المدرب عندما اتخذ اللاعب قرارا بمغادرة النادي لبدء مغامرة جديدة مع باريس سان جيرمان، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وحظي درو بدقائق لعب أكثر بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان يوم 26 يناير/كانون الثاني 2026، فقد أشركه المدرب لويس إنريكي في 12 مباراة بالدوري الفرنسي بواقع 682 دقيقة.

لكن الواقع لم يتغير كثيرا في دوري الأبطال، إذ خاض درو مباراة واحدة كانت ضد موناكو في إياب مرحلة خروج المغلوب، وفيها لمست قدماه أرضية الملعب لـ3 دقائق فقط.

وبلغت حصيلة درو من الدقائق بالموسم المنتهي 833 دقيقة، لكن الأهم كان حصده 4 ألقاب كبرى في أول موسم احترافي له.

الألقاب الـ4 التي حققها درو في موسمه الاحترافي الأول 2025-2026:

كأس السوبر الإسباني مع برشلونة.

الدوري الإسباني مع برشلونة.

الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

إعلان

وختمت الصحيفة بالقول: "رغم أن درو لا يزال في خطواته الأولى بمسيرته المهنية، إلا أن بدايته في عالم الصفوة كانت رائعة للغاية، ففي غضون أشهر قليلة حقق 4 ألقاب مع اثنين من أهم الأندية في أوروبا، وهي رسالة تعريف بالنفس لا يمكن وصفها".