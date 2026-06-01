ليل الفرنسي يعلن تعاقده مع دافيدي أنشيلوتي حتى 2028

تعاقد نادي ليل الفرنسي، اليوم الاثنين، مع نجل مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، لقيادة الفريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل. وأوضح النادي الفرنسي في بيان رسمي أن دافيدي أنشيلوتي وقع عقدا مدته عامان، ينتهي في صيف 2028.

وسيحل أنشيلوتي (36 عاما) محل المدرب برونو جينيسيو الذي لم يجدد نادي ليل تعاقده بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري الفرنسي.

وسبق أن عمل دافيدي مساعدا لوالده (كارلو) في أندية بايرن ميونخ الألماني، ونابولي الإيطالي، وإيفرتون الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وأخيرا منتخب البرازيل خلال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وترك دافيدي أنشيلوتي والده لأول مرة في عام 2025، ليخوض أول مهمة له كمدير فني مع فريق بوتافوغو البرازيلي، ولكنه تعرض للإقالة بعد خمسة أشهر فقط.

وسيعود المدرب الإيطالي الشاب مجددا إلى أجواء الدوري الفرنسي بعد 13 عاما من عمله مدربا للياقة البدنية ضمن الجهاز المعاون لكارلو أنشيلوتي عندما كان مديرا فنيا لباريس سان جيرمان لمدة 18 شهرا.

كما سيعود ليل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد عروض مميزة في موسم 2024 / 2025، حيث احتل المركز السابع في ترتيب مرحلة الدوري المكونة من 36 فريقا، وودع بالخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16.

وفي الموسم الماضي، شارك ليل تحت قيادة جينيسيو في بطولة الدوري الأوروبي، وودع من دور الـ16 أيضا أمام أستون فيلا الإنجليزي الذي توج باللقب القاري لاحقا.