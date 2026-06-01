برقم قياسي تاريخي.. ميلنر يسدل الستار على مسيرته الكروية

أعلن جيمس ميلنر لاعب خط وسط منتخب إنجلترا السابق، اليوم الإثنين، اعتزاله كرة القدم.

وبدأ ميلنر (40 عاما) مسيرته مع كرة القدم في نادي ليدز يونايتد، ولعب 24 موسما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى آخر ثلاثة مواسم بقميص برايتون.

وحطم ميلنر الرقم القياسي ليكون أكثر لاعب مشاركة في المباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما لعب مع برايتون ضد برينتفورد في فبراير/شباط الماضي، ليختتم مسيرته برصيد 658 مباراة.

وكتب ميلنر بيانا عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي (إنستغرام) "أشعر أنه حان الوقت لإنهاء مسيرتي بعد 24 موسما في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وبدأ ميلنر مسيرته مع ليدز عام 2002، وأصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ببلوغه 16 عاما و356 يوما حينها.

وأضاف ميلنر "لقد تشرفت بتمثيل أندية نيوكاسل، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي، وليفربول، وبرايتون، ولم أنس أيضا الشهر المميز مع نادي سويندون".

وختم رسالته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "كل نادٍ لعب دورا مهما في حياتي ومشواري مع كرة القدم، وأشكر كل من تعاملت معهم من إدارات الأندية والملاك والأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير التي دعمتني طوال مسيرتي".

وتنقل أيضاً بين ناديي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا، قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في عام 2010، ليتوج معه بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وانتقل ميلنر إلى ليفربول في عام 2015، ليحرز لقبا آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، وكان ضمن قائمة الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا في عام 2019.

وبعد ثمانية مواسم داخل جدران أنفيلد، معقل ليفربول، انضم لاعب الوسط إلى برايتون بصفقة انتقال حر في يونيو/حزيران 2023، وتجاوز الرقم القياسي السابق لغاريث باري في عدد المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، والبالغ 653 مباراة، أوائل العام الجاري 2024.

إعلان

ودوليا ارتدى جيمس ميلنر قميص المنتخب الإنجليزي في 61 مباراة، وشارك معه في بطولتين لكأس العالم، وبطولتين لكأس أمم أوروبا، بينما بلغ إجمالي مشاركته مع الأندية والمنتخب 964 مباراة.

أبرز محطات ميلنر الاحترافية

عدد المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز: 658 مباراة (متجاوزا الرقم السابق لغاريث باري 653 مباراة).

إجمالي المباريات مع الأندية والمنتخب: 964 مباراة.

الأهداف: 56 هدفا.

التمريرات الحاسمة: 90 تمريرة حاسمة، ليأتي ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري.

مسيرته مع الأندية

ليدز يونايتد (2002 – 2004): بدأ مسيرته الاحترافية في سن مبكرة (16 عاما)، وسجل اسمه كأحد أصغر الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل يونايتد (2004 – 2008): خاض 94 مباراة في الدوري الإنجليزي، وواصل تطوره كلاعب متعدد الأدوار.

أستون فيلا (2008 – 2010): قدم مستويات لافتة جعلته يحجز مكانا في حسابات المنتخب الإنجليزي الأول.

مانشستر سيتي (2010 – 2015): تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

ليفربول (2015 – 2023): حقق دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

برايتون (من 2023): خاض مرحلة جديدة من مسيرته مع استمرار حضوره كلاعب خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المسيرة الدولية

خاض 61 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي الأول.

شارك في بطولتي كأس العالم (2010 و2014).

شارك في بطولتي كأس الأمم الأوروبية (2012 و2016).

أعلن اعتزاله الدولي عام 2016.

مسيرة مليئة بالألقاب

حقق جيمس ميلنر 11 لقبا جماعيا خلال مسيرته الاحترافية، توزعت بين فترتيه مع مانشستر سيتي وليفربول، إضافة إلى لقب مع المنتخب الإنجليزي في الفئات السنية.

البطولات مع ليفربول (2015 – 2023)

الدوري الإنجليزي الممتاز: مرة واحدة (2019–20).

دوري أبطال أوروبا: مرة واحدة (2018–19).

كأس العالم للأندية: مرة واحدة (2019).

كأس السوبر الأوروبي: مرة واحدة (2019).

كأس الاتحاد الإنجليزي: مرة واحدة (2021–22).

كأس الرابطة الإنجليزية: مرة واحدة (2021–22).

درع المجتمع الإنجليزي: مرة واحدة (2022).

البطولات مع مانشستر سيتي (2010 – 2015)