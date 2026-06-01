"زوروا معقل الألقاب!".. تشيلسي يسخر من أرسنال بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

استغل نادي تشيلسي خسارة غريمه اللندني أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 أمام باريس سان جيرمان، ليطلق رسالة ساخرة من "الغانرز" عبر حساباته الرسمية على إكس.

ففي أعقاب ضياع حلم "الغانرز" في التتويج بأول لقب أوروبي في تاريخهم، نشر تشيلسي رسالة مثيرة للجدل عبر منصة "إكس" جاء فيها: "تعالوا لزيارة بيت ألقاب لندن.. احجزوا زيارتكم إلى ستامفورد بريدج الآن".

تهكم الحساب الرسمي لتشيلسي من خسارة غريمه اللندني، يأتي في ظل أفضلية "البلوز" القارية خصوصا فيما يتعلق بلقب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه تشيلسي في مناسبتين وبالتحديد عامي 2012 و2021.

وأرفق تشيلسي المنشور بمجموعة من الصور التي استعرضت أبرز إنجازاته القارية، وعلى رأسها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية التي تُوِّج بها مؤخرا.

ورغم السخرية من أرسنال، تأتي رسالة تشيلسي في وقت لا يعيش فيه النادي أفضل فتراته رياضيا، بعدما خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بنتيجة إجمالية قاسية بلغت 8-3، كما فشل في التأهل إلى أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، بعد أن احتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

وكانت رؤية تشيلسي للحل "إسبانية" من خلال الاعتماد على تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق، والذي تم الإعلان عن توليه مهمة تدريب "البلوز" حتى عام 2030، وفي ذلك الوقت ينتظر جمهور تشيلسي أن يعود النادي لمكانته المحلية والقارية بعد موسم للنسيان تعاقب على تدريبه خلاله 3 مدربين.