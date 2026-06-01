بقيادة أكرم عفيف والمعز علي.. قطر تكشف عن قائمتها النهائية لكأس العالم 2026

اختار المدرب يولن لوبتيغي ⁠ ⁠تسعة مهاجمين ⁠⁠من بينهم أكرم عفيف والمعز علي في تشكيلة قطر المشاركة في كأس العالم ⁠⁠لكرة القدم الشهر الحالي، والتي أعلنها، اليوم الإثنين، استعدادا لخوض البطولة المقامة في أمريكا الشمالية.

ويعول ⁠⁠المدرب الإسباني على عدة أسماء شاركت مع قطر في كأس العالم 2022، عندما نظمت البطولة وودعت من دور المجموعات، مثل المدافع بيدرو ميغل والحارس مشعل ‌‌برشم ولاعبي الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم وكريم بوضياف.

وشهدت القائمة وجود المهاجم الواعد تحسين محمد (19 عاما) لاعب الدحيل.

وتستهل قطر، التي تشارك في البطولة لأول مرة عبر التصفيات، مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة سويسرا في سانتا ⁠⁠كلارا يوم 13 يونيو/حزيران، ⁠⁠قبل مواجهة كندا، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، يوم 18 يونيو/حزيران في فانكوفر، قبل اللعب مع البوسنة والهرسك بعد ستة أيام في ⁠⁠سياتل.

تشكيلة قطر النهائية

حراسة المرمى

صلاح زكريا، محمود أبوندى، ⁠⁠مشعل برشم.

المدافعون

الهاشمي حسين، أيوب ⁠⁠علوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغل، عيسى لاي، لوكاس منديز، سلطان البريك، همام الأمين.

لاعبو الوسط

محمد المناعي، جاسم جابر، كريم ‌‌بوضياف، أحمد فتحي، عبد العزيز حاتم، عاصم مادبو.

المهاجمون