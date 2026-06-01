بعد غياب 4 سنوات.. سيرينا وليامز تستعد لبدء فصل جديد في عالم التنس

"الأخبار السعيدة تنتشر بسرعة".. هكذا علقت نجمة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، الاثنين، على أنباء مفاجئة بشأن عودتها إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة 4 أعوام.

ولم تخض وليامز، البالغة 44 عاماً، والفائزة بـ23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (رقم قياسي بحقبة الاحتراف)، أي مباراة منذ خروجها من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022.

وستكون عودة اللاعبة التي يعتبرها كثيرون الأفضل في تاريخ تنس السيدات من بوابة بطولة "كوينز" الإنجليزية.

ونشرت المصنفة الأولى سابقاً رسالة جاء فيها "الأخبار السعيدة تنتشر بسرعة"، مع فيديو لها في الملعب ترتدي فستان تنس أبيض بالكامل.

وبدأت التكهنات بعودتها المرتقبة منذ الكشف في ديسمبر/كانون الأول عن انضمامها مجدداً إلى برنامج مكافحة المنشطات، وهو شرط أساسي للعودة إلى المنافسات في جولة اللاعبات المحترفات.

نفي ثم عودة

وفي ذلك الوقت، نفت وليامز نيتها العودة إلى المنافسة، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "يا إلهي يا جماعة، أنا لست عائدة. هذه الشائعة مجنونة".

لكن اللاعبة الأمريكية حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في مسابقة زوجي السيدات في دورة "كوينز" في لندن، إلى جانب الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو، حسب ما أفادت تقارير.

وقالت وليامز، المتوجة بلقب "ويمبلدون" في الفردي 7 مرات: "يبدو لي نادي كوينز المكان المثالي لبدء هذا الفصل الجديد".

وأضافت "الملاعب العشبية منحتني بعضاً من أكثر لحظات مسيرتي معنى، وأنا متحمسة للعودة إلى المنافسة على أحد أكثر مسارح هذه الرياضة رمزية".

وتنطلق دورة "كوينز" للسيدات في 8 يونيو/حزيران المقبل.

من جهتها، قالت مديرة الدورة لورا روبسون: "سيرينا وليامز واحدة من أعظم الرياضيات اللواتي عرفهن العالم على الإطلاق، ونحن سعداء للغاية بعودتها إلى ملاعب التنس (..)".

وأضافت "عاد تنس السيدات بشكل تاريخي إلى نادي كوينز العام الماضي، وها هي أيقونة اللعبة تعود الآن إلى أرض الملعب".

وكانت وليامز قالت عام 2022 إنها لا ترغب في استخدام كلمة "اعتزال"، مفضلة وصف ابتعادها عن التنس بأنه "تطور".

وتُعد ألقاب وليامز الـ23 في بطولات الكبرى (غراند سلام) في الفردي الأكثر بين اللاعبات في حقبة الاحتراف، إذ تحتل المركز الثاني على لائحة اللاعبات عبر التاريخ، خلف الأسترالية مارغريت كورت التي تملك 24 لقباً.