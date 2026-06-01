بعد رحيله عن ليفربول.. 5 وجهات محتملة للمدافع الفرنسي كوناتي

انتهت تجربة الفرنسي إبراهيما كوناتيه في صفوف فريق ليفربول، تجربة كان قوامها خمسة أعوام ارتفعت فيها القيمة الفنية والجماهيرية للمدافع البالغ من العمر 27 عاما بشكل كبير.

الآن بات الفرنسي مستعدا لمرحلة أخرى في مسيرته، مرحلة تنتظر فيها الجماهير المتابعة للاعب أين ستحط به الرحال، وعلى الأرجح هناك عدد من الوجهات المحتملة للمدافع الفرنسي.

ريال مدريد يراقب

لا يزال ريال مدريد حاضرا في سباق التعاقد مع اللاعب، حيث أشارت تقارير إسبانية إلى أن النادي الملكي يعتزم استئناف المفاوضات مع كوناتيه.

وأشارت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية المقربة من ريال مدريد، إلى أن "كوناتيه قد يكون الهدية الأكثر قيمة وبلا أي سعر في سوق الانتقالات" نظرا لأنه في الوقت الراهن لا يرتبط بعقد مع أي ناد، مؤكدة أن "ريال مدريد يراقب الحالة من كثب" على حد تعبير الصحيفة الإسبانية.

وقد يمنح الانتقال إلى ريال مدريد اللاعب فرصة إعادة العمل مع زميله السابق ترينت ألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى الانضمام إلى مجموعة من اللاعبين الفرنسيين مثل كيليان مبابي وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا.

العودة إلى البوندسليغا

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى اهتمام جدي من بايرن ميونخ. كوناتي يعرف أجواء الدوري الألماني جيداً منذ فترته السابقة مع لايبزيغ، والعملاق البافاري يسعى دائماً لتأمين دفاعه بقلوب دفاع يمتلكون السرعة والقوة البدنية التي يتميز بها الدولي الفرنسي.

اهتمام أولي من تشيلسي

المصدر نفسه "ليكيب" أشار إلى أن اللاعب الفرنسي مرتبط أيضا بالانتقال إلى تشيلسي بعد أن أبدى النادي اللندني اهتماما أوليا بضمه، كذلك أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن تشيلسي يبرز كوجهة مرجحة لكوناتيه إلى جانب ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

كوناتيه قد يضيف جودة مختلفة لخط دفاع تشيلسي، خصوصا مع اهتمام المدرب الجديد للبلوز تشابي ألونسو بصناعة نموذج دفاعي جديد يقود به الفريق في حملته لاستعادة مكانته المحلية والقارية.

باريس سان جيرمان على الخط

في كل التقارير التي تتحدث عن مستقبل كوناتيه عقب إعلان الرحيل عن ليفربول، يبرز اسم باريس سان جيرمان خيارا مرجحا، فالمدافع الدولي الفرنسي قد يمثل تدعيما لثنائية ويليان باتشو وماركينيوس التي قادت الفريق الباريسي إلى لقب دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين.

الانتقال إلى باريس سان جيرمان سيكون خيارا مثاليا لكوناتيه، خاصة أنه وُلد في العاصمة الفرنسية، كما أن النادي الباريسي يمتلك مشروعا رياضيا طموحا بقيادة المدرب لويس إنريكي.

الدوري السعودي.. وجهة مرجحة

الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أشار في تغريدة له عبر "إكس" إلى أن الدوري السعودي يبرز كوجهة مرجحة لكوناتيه بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول.

كوناتيه قد يكون قيمة إضافية هامة لجودة لاعبي الدوري السعودي في الموسم المقبل، خصوصا في ظل رغبة عدد من أندية رباعي "الصندوق" في إضافة عمق لتشكيلته الدفاعية، قطبا جدة – الاتحاد والأهلي – في أمس الحاجة لمدافع بجودة كوناتيه، لقيادة طموحاتهما المحلية والقارية الموسم المقبل.