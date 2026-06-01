بعد تقييم شامل.. اتحاد جدة يقيل المدرب كونسيساو

⁠أنهى ⁠⁠الاتحاد السعودي، الاثنين، تعاقده مع مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد موسم مخيب للآمال.

وقال النادي في ⁠⁠بيان على منصة إكس "تعلن شركة نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول ‌‌لكرة القدم السيد سيرجيو كونسيساو وذلك اعتبارا من تاريخه".

وأضاف البيان أن القرار جاء بعد مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية وبما يتوافق مع ⁠⁠أهداف النادي وتطلعاته للمرحلة المقبلة.

ووجهت إدارة النادي الشكر لكونسيساو وأعضاء جهازه الفني على ما ⁠⁠بذلوه من جهود وعمل خلال فترة ⁠⁠إشرافهم على الفريق.

وتولى كونسيساو قيادة "العميد" في أكتوبر/تشرين الأول 2025 خلفا للفرنسي لوران بلان.

وأنهى الاتحاد بطل موسم 2024-2025 الموسم ‌‌المنصرم في المركز الخامس. كما فرط في لقب كأس ملك ‌‌السعودية ‌‌بعد خروجه من الدور قبل النهائي.