الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس العالم 2026 والثمانية الأوائل

توقع الحاسوب العملاق لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصاءات بطل كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد إجراء 10 آلاف محاكاة شاملة ومعمقة للبطولة، ووفقا لهذا التحليل الإحصائي الدقيق المستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، عزز المنتخب الإسباني مكانته كأبرز المرشحين لحصد الكأس الغالية، حيث تصدرت كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي قائمة المتنافسين بعد تحقيقها الفوز باللقب في 16.1% من السيناريوهات الافتراضية التي أعاد النموذج الرياضي صياغتها.

وحسب توقعات "أوبتا"، تواجه إسبانيا منافسة شرسة للغاية من فرنسا التي جاءت في المرتبة الثانية بالتوقعات، إذ يبرز كيليان مبابي ورفاقه كأقرب المهددين للصدارة بنسبة بلغت 13%، يليهم بفارق ضئيل كل من منتخب إنجلترا وحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، حيث تمكن كل منهما من حسم اللقب في أكثر من 10% من عمليات المحاكاة الرقمية، ويتفوق هذا الرباعي بشكل ملحوظ على بقية الفرق المشاركة، مما يوضح أن ثقل التاريخ العريق والإمكانيات الحالية المتاحة لفرقهم تمنحهم أفضلية واضحة في التنبؤات الإحصائية.

وفي بقية المراكز، حلت البرتغال في المركز الخامس محققة مرتبة جديرة بالملاحظة، لكن المفاجأة الأبرز تمثلت في تراجع القوتين المخضرمتين في تاريخ كأس العالم؛ البرازيل وألمانيا إلى المركزين السادس والسابع على التوالي، متبوعتين بمنتخب هولندا في المركز الثامن.