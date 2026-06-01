لاقى تفاعلا واسعا.. منتخب البرازيل يعلن أرقام قمصان لاعبيه في كأس العالم بفيديو ساحر

أعلن المنتخب البرازيلي أرقام قمصان لاعبيه المشاركين في كأس العالم 2026 عبر فيديو ترويجي مبتكر نشره على منصاته الرسمية، حظي بتفاعل واسع بين الجماهير.>

أظهر المقطع طفلا يقود دراجة هوائية ويتجول في الشوارع، بينما تظهر أرقام لاعبي "السيليساو" على الجدران والأرضيات من حوله، قبل أن ينتهي المشهد بجلوسه على كرسي ملكي مرتديا قميص المنتخب البرازيلي وتاجا فوق رأسه، في لقطة رمزية احتفت بتاريخ المنتخب ومكانته العالمية.

وأكد الفيديو استمرار النجم المخضرم نيمار جونيور في ارتداء القميص رقم 10، فيما سيحمل فينيسيوس جونيور الرقم 7 خلال منافسات البطولة.

ونشر الاتحاد البرازيلي الفيديو عبر حساباته الرسمية، في خطوة لاقت إشادة واسعة بسبب الفكرة الإبداعية التي جمعت بين الهوية البرازيلية والطابع الفني الذي اشتهرت به كرة القدم في البلاد.

وشهد الإعلان تأكيد ارتداء النجم نيمار جونيور القميص رقم 10، فيما يحمل فينيسيوس جونيور القميص رقم 7 خلال منافسات البطولة.

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي وأسكتلندا.