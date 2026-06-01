الأهلي السعودي يحتفي بـ12 لاعبا قبل المونديال

Soccer Football - Asian Champions League - Final - Al Ahli v Machida Zelvia - King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Saudi Arabia - April 25, 2026 Al Ahli's Edouard Mendy celebrates with the trophy and teammates after winning the Asian Champions League REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
الأهلي السعودي حقق إنجازا كبيرا بآخر عامين (رويترز)
Published On 1/6/2026

احتفى الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر عامين، بلاعبيه الدوليين الذين سيقودون منتخبات بلادهم في كأس العالم 2026.

وتأكد بشكل رسمي تواجد 12 لاعبا من الأهلي ضمن منتخبات بلادهم في كأس العالم، على رأسهم المنتخب السعودي الذي يضم 6 لاعبين من الأهلي، بالإضافة إلى سداسي آخر يمثل كل منهم منتخبات السنغال، الجزائر، كوت ديفوار، البرازيل، تركيا وإنجلترا.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - APRIL 25: Riyad Mahrez of Al Ahli looks on after collecting his winners' medal following the team's victory in the AFC Champions League Elite Final match between Al Ahli and FC Machida Zelvia at King Abdullah Sports City on April 25, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
رياض محرز يقود "محاربي الصحراء في المونديال (غيتي)

ويتواجد ضمن قائمة "الأخضر" في المونديال، سداسي الأهلي زياد الجهني وفراس البريكان وعلي مجرشي وصالح أبو الشامات وزكريا هوساوي وعبدالرحمن الصانبي.

وسيقود الجزائري رياض محرز منتخب بلاده في المونديال، بينما يتواجد الحارس إدوارد ميندي على رأس قائمة منتخب السنغال، فيما يقود فرانك كيسيه منتخب كوت ديفوار، في حين يقود ميريح ديميرال دفاع منتخب تركيا بينما يطير زميله البرازيلي روجر إيبانيز للدفاع عن ألوان منتخب بلاده، فيما سيكون الإنجليزي إيفان توني ضمن القوة الهجومية لمنتخب إنجلترا.

المصدر: الألمانية

