الأهلي السعودي يحتفي بـ12 لاعبا قبل المونديال

احتفى الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر عامين، بلاعبيه الدوليين الذين سيقودون منتخبات بلادهم في كأس العالم 2026.

وتأكد بشكل رسمي تواجد 12 لاعبا من الأهلي ضمن منتخبات بلادهم في كأس العالم، على رأسهم المنتخب السعودي الذي يضم 6 لاعبين من الأهلي، بالإضافة إلى سداسي آخر يمثل كل منهم منتخبات السنغال، الجزائر، كوت ديفوار، البرازيل، تركيا وإنجلترا.

ويتواجد ضمن قائمة "الأخضر" في المونديال، سداسي الأهلي زياد الجهني وفراس البريكان وعلي مجرشي وصالح أبو الشامات وزكريا هوساوي وعبدالرحمن الصانبي.

وسيقود الجزائري رياض محرز منتخب بلاده في المونديال، بينما يتواجد الحارس إدوارد ميندي على رأس قائمة منتخب السنغال، فيما يقود فرانك كيسيه منتخب كوت ديفوار، في حين يقود ميريح ديميرال دفاع منتخب تركيا بينما يطير زميله البرازيلي روجر إيبانيز للدفاع عن ألوان منتخب بلاده، فيما سيكون الإنجليزي إيفان توني ضمن القوة الهجومية لمنتخب إنجلترا.