إيران تعلن قائمتها للمونديال.. ومدربها يتجاهل "طلبا رئاسيا"

أعلن مدرب المنتخب الإيراني أمير قلعة نوي، الاثنين، قائمة نهائية تضم 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم، معتمداً على المخضرمين مهدي طارمي وعلي رضا جهانبخش، بينما استبعد سردار أزمون.

ورغم مطالبة عبد الكريم حسين زادة، نائب الرئيس الإيراني، بعودة أزمون بعد استبعاده من التشكيلة المبدئية، لم ينضم اللاعب الذي سبق أن سجل 57 هدفاً في 91 مباراة دولية إلى التشكيلة النهائية.

وسبق أن تم استبعاد أزمون، 31 عاماً، الذي يلعب لشباب الأهلي الإماراتي، من تشكيلة إيران في مارس/آذار، ووقتها أفادت وسائل إعلام محلية بأنه "طرد" من المنتخب الوطني بسبب ما اعتُبر تصرفاً غير مخلص لحكومة بلاده.

وسيقود مهاجم أولمبياكوس طارمي، وجناح برايتون آند هوف ألبيون السابق علي رضا جهانبخش هجوم المنتخب في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

إقامة في المكسيك

وستقيم إيران، التي واجهت شهوراً من عدم اليقين بشأن ترتيبات السفر والأمن لكأس العالم، معسكرها في مدينة تيخوانا على حدود المكسيك خلال النهائيات، بعدما وافق الاتحاد الدولي (الفيفا) على طلب نقل معسكر التدريب من توسان بولاية أريزونا.

ومن المقرر أن تلعب إيران جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة. وستواجه نيوزيلندا في 15 يونيو/حزيران وبلجيكا في 21 يونيو/حزيران في لوس أنجلوس، ومصر بعد 5 أيام في سياتل.

وفيما يلي تشكيلة منتخب إيران:

حراس المرمى: علي رضا بيرانوند، سيد حسين حسيني، بيام نيازمند.

المدافعون: دانييل إيري، إحسان حاج صفي، صالح حرداني، حسين كنعاني، شجاع خليل زادة، ميلاد محمدي، علي نعمتي، رامين رضاييان.

لاعبو الوسط: روزبه جشمي، سعيد عزت الله، مهدي قائدي، سامان قدوس، محمد قرباني، علي رضا جهانبخش، محمد محبي، أمير محمد رزاقي نيا، مهدي ترابي، آريا يوسفي.

المهاجمون: علي عليبور، دنيس درجاهي، أمير حسين حسين زادة، مهدي طارمي، شهريار مجانلو.