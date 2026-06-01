أوتشوا أول حارس يزاحم ميسي ورونالدو في "نادي عظماء" كأس العالم

يستعد حارس المرمى المخضرم غييرمو أوتشوا للمشاركة السادسة في كأس العالم لكرة القدم، ليسجل رقما قياسيا، يتساوى به مع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد وجوده في قائمة منتخب المكسيك.

واختير أوتشوا، البالغ من العمر 40 عاما، ضمن قائمة من 26 لاعبا أعلنها خافيير أغيري، مدرب منتخب المكسيك.

وبعكس رونالدو وميسي، لم يشارك أوتشوا إلا في كأس العالم نسخ عام 2014 و2018 و2022، بينما اكتفى بالجلوس بديلا في عامي 2006 و2010، وربما يؤدي نفس الدور في عام 2026 حيث سيكون بديلا لزميله راؤول رانغيل الحارس الأساسي.

يلعب أوتشوا بصفوف نادي أيل ليميسول القبرصي، وشارك في 153 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم، الذي يستضيفه بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، بمواجهة جنوب أفريقيا في 11 يونيو/حزيران. وسيلعب منتخب المكسيك أيضا ضد كوريا الجنوبية والتشيك في دور المجموعات.

مسيرة أوتشوا في كأس العالم

رغم حضوره في 6 نسخ من كأس العالم، فإن مشاركات الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا على أرض الملعب تفاوتت من بطولة إلى أخرى:

ألمانيا عام 2006: استُدعي ضمن قائمة المنتخب لكنه لم يشارك في أي مباراة.

جنوب أفريقيا عام 2010: بقي على مقاعد البدلاء طوال البطولة.

البرازيل عام 2014: فرض نفسه حارسا أساسيا وقدم واحدة من أشهر مبارياته بتصدياته الاستثنائية أمام البرازيل.

روسيا عام 2018: واصل تألقه كحارس أول للمنتخب، محققا ثاني أعلى عدد من التصديات في البطولة بواقع 25 تصديا.

قطر عام 2022: حافظ على مكانه أساسيا ولفت الأنظار بتصديه لركلة جزاء نفذها البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

أمريكا وكندا والمكسيك عام 2026: استُدعي رسميا إلى القائمة المكسيكية، ومن المنتظر أن يؤدي دورا قياديا سواء داخل الملعب أو من على مقاعد البدلاء.