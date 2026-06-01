بعد غياب 40 عاما.. أرنولد يعلن تشكيلة العراق الرسمية لكأس العالم 2026

عودة مونديالية بعد عقود: يعود منتخب "أسود الرافدين" للمشاركة في المحفل العالمي للمرة الأولى منذ عام 1986 (غياب دام 40 عاما)، بعد خطف البطاقة الأخيرة المؤهلة لمونديال أمريكا الشمالية بالفوز على بوليفيا (2-1) في ملحق بين القارات بأبريل/نيسان الماضي.

رأس الحربة والأسلحة الشابة

يقود الهداف أيمن حسين (30 عاما) القائمة بجانب مهاجم إيبسويتش تاون علي الحمادي، مع حضور لافت للمواهب الشابة مثل علي جاسم (لاعب النجمة السعودي المعار من كومو الإيطالي) ويوسف الأمين لاعب لارنكا القبرصي.

عودة إقبال واستبعاد نامو

ضمت القائمة لاعب مانشستر يونايتد السابق ونادي أوترخت الحالي زيدان إقبال (23 عاما) بعد تعافيه من الإصابة، بينما استبعد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مدافع دندي يونايتد داريو نامو (لاعب منتخب فنلندا للشباب سابقا) من القائمة النهائية.

طوارئ حراسة مرمى العراق

استقر أرنولد على الثلاثي (أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب)، مع الإبقاء على الحارس كميل سعدي داخل المعسكر كخيار طوارئ تحسبا لأي إصابات، تماشياً مع لوائح الاتحاد الدولي (فيفا).

العراق يلعب في "المجموعة الحديدية"

يخوض المنتخب العراقي منافسات المونديال ضمن المجموعة التاسعة الصعبة، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: فرنسا (وصيف النسخة الماضية)، السنغال، والنرويج.

أرنولد يعلن تشكيلة العراق الرسمية لكأس العالم

تفاصيل تشكيلة "أسود الرافدين" الكاملة: