"نركض من أجل الحرية".. عودة ماراثون فلسطين الدولي بالضفة وغزة

بعد توقف دام عامين بسبب الظروف الأمنية والحرب، نظمت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية النسخة العاشرة من "ماراثون فلسطين الدولي"، وبالتزامن مع ذلك أقيمت فعاليات في قطاع غزة بمشاركة العديد من المتسابقين.

وانطلق السباق في مدينة بيت لحم من ساحة المهد، مروراً بشارع المهد وصولاً إلى مخيم عايدة ومحاذاة جدار الفصل العنصري، وتميزت هذه النسخة بمشاركة واسعة للأسرى المحررين، فيما كان لافتاً فوز الأسير المحرر محمد العاصي بالمركز الثاني في سباق 42 كيلومتراً.

ويُنظم الماراثون من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، واللجنة الأولمبية الفلسطينية، وبلدية بيت لحم.

وفي قطاع غزة، نُظم ماراثون آخر انطلق من جسر وادي غزة باتجاه الشمال على طول الطريق الساحلي لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة نحو 2523 متسابقاً من مختلف الجنسيات، إلى جانب مشاركة مميزة للأطفال والنساء وذوي الإعاقة.

وكان الحضور الأبرز لفرق مبتوري الأطراف وذوي الإعاقة من الناجين من الحروب، والذين تصدروا المشهد لإيصال رسالة صمود وتحدٍ للعالم.

وقال أحد المشاركين في ماراثون غزة للجزيرة مباشر إنه كان يلعب كرة قدم قبل أن يتعرض لإصابة، وإنه جاء ليشارك مستعيناً بعكازين من أجل تحقيق حلمه.

الهدف

وبحسب المنظمين، يهدف السباق الذي أقيم في الضفة الغربية إلى تسليط الضوء على تقييد حركة الفلسطينيين بسبب جدار الفصل والحواجز، والمطالبة بالحق في الحركة والحرية.

أما في قطاع غزة، فيهدف السباق إلى كسر الحصار رياضياً وإثبات أن غزة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني والرياضي الفلسطيني رغم البعد الجغرافي والحواجز.