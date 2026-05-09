أدلى الأسطورة الأرجنتيني بتصريحات تحمل في طياتها الكثير من الدعم العاطفي والتقدير الفني لزميله السابق في برشلونة نيمار دا سيلفا.

وأكد "البولغا" أن وجود نيمار في نهائيات كأس العالم 2026 يتجاوز مجرد الحضور البدني إلى كونه "قيمة عليا" لكرة القدم العالمية.

وخلال استضافته في برنامج "لو ديل بولو"، لم يتردد ليو في الدفاع عن أحقية زميله السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان بالمشاركة في كأس العالم: "نريد دائما أن يتواجد أفضل اللاعبين في المحفل العالمي، بغض النظر عن مستواهم وسيظل نيمار دائما واحدا من هؤلاء".

وأضاف ميسي، الذي يدرك حجم الضغوط المسلطة على نيمار: "سيكون من الرائع رؤيته في كأس العالم، ليس فقط لما يمثله للمنتخب البرازيلي، بل لما يقدمه من سحر لكرة القدم بشكل عام".

تأتي كلمات ميسي في وقت حساس جدا لمسيرة "الساحر" البرازيلي؛ فنيمار، الهداف التاريخي لـ "السيليساو" بـ 79 هدفا، لم يرتدِ قميص بلاده منذ إصابته القاسية في الركبة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم عودته للملاعب بقميص ناديه الحالي سانتوس العام الماضي، إلا أن مسار استعادة مستواه المعهود لا يزال يتأرجح بين بريق الموهبة وضعف اللياقة.

موقف أنشيلوتي من مشاركة نيمار

على الجانب الآخر، يقف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بموقف حازم؛ حيث وضع "اللياقة البدنية الكاملة" شرطا أساسيا لضم نيمار، معطيا إياه مهلة أخيرة حتى يونيو/حزيران المقبل لإثبات جاهزيته التامة.

وبين صرامة أنشيلوتي التكتيكية ودعم ميسي العاطفي، يبقى السؤال المعلق في الشارع الرياضي العالمي: هل ينجح نيمار في كسب رهانه الأخير واللحاق بقطار المونديال؟