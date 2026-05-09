موهبة الـ 16 ربيعا.. شقيق كفاراتسخيليا يتدرب مع عملاق أوروبي

يخضع تورنيكي كفاراتسخيليا (16عاما) الشقيق الأصغر لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خفيتشا كفاراتسخيليا، والذي تألق بشكل لافت أمام بايرن ميونخ الألماني في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لفترة تجريبية مع حامل لقب الدوري الألماني الألماني (بوندسليغا).

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، في إشارة إلى تورنيكي كفاراتسخيليا: "نعم، أؤكد وجود اللاعب هنا. إنه يتدرب معنا".

وأضاف فرويند "إنه لاعب موهوب. القول بأنه بمستوى شقيقه، اللاعب المتميز من الطراز العالمي، قد يكون مبالغة. لكنه لاعب شاب موهوب. يتعين علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور".

ويدرس مسؤولو بايرن التعاقد مع جناح دينامو تبليسي الجورجي من أجل تعزيز صفوف فريق الشباب بالنادي.

ولعب خفيتشا كفاراتسخيليا دورا مؤثرا في إقصاء بايرن ميونخ من المربع الذهبي لدوري الأبطال، ليصعد لفريق العاصمة الفرنسية (حامل اللقب) للمباراة النهائية لمواجهة أرسنال الإنجليزي في 30 مايو/أيار الجاري.