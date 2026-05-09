في 60 ثانية.. الجزائري مسلوب يكتب التاريخ ويقود لنس لدوري الأبطال

في ليلة ستبقى عالقة في ذاكرة جماهير لنس، خطف الفتى الواعد مزيان مسلوب الأضواء بعدما قاد فريقه إلى التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدف الفوز أمام نانت في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

ودخل مسلوب، البالغ من العمر 16 عاما، المباراة بديلا في الدقيقة 78 بقرار من المدرب بيير ساج، في أول ظهور له مع الفريق الأول.

وبعد أقل من دقيقة، استقبل تمريرة من زميله بولاتوفيتش، ليتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة متقاطعة سكنت شباك الحارس أنتوني لوبيز، مانحا فريقه انتصارا ثمينا بنتيجة 1-0.

وعاشت مدرجات ملعب بولار ديليليس لحظات استثنائية، خاصة بالنسبة إلى والده وليد مسلوب، لاعب لنس السابق، الذي ظهر متأثرا عقب الهدف التاريخي لنجله.

وقال وليد مسلوب في تصريحات لمنصة الدوري الفرنسي: "كنت متأثرا كثيرا بمجرد استدعائه، لكن رؤيته يدخل أرض الملعب في مباراة بهذا الحجم كان أمرا لم أكن مستعدا له. أنا فخور به، لكنه لا يزال في بداية الطريق".

وبهذا الانتصار، ضمن لنس إنهاء الموسم في المركز الثاني، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووصفت الصحافة الفرنسية بداية اللاعب الشاب بـ"الحلم"، بعدما نجح في التسجيل من أول لمسة تقريبا خلال أول مباراة احترافية له، في مشهد نادر يعكس موهبة استثنائية ومستقبلا واعدا.

وخاض والد اللاعب، وليد مسلوب، 7 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري منذ ظهوره الأول عام 2010، بعدما صنع اسمه في الملاعب الفرنسية بقميص أندية عدة أبرزها لو هافر ولوريان ولنس، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري القطري مع نادي أم صلال عام 2020.

ويواصل مسلوب الأب ارتباطه بالنادي الشمالي، إذ يعمل حاليا مدربا مساعدا للفريق الرديف في لنس.

أما نجله مزيان مسلوب، فيجد نفسه مبكرا أمام خيارات دولية متعددة، إذ يحمل أهلية تمثيل البرتغال من جهة والدته ويلعب حاليا مع منتخبها تحت 17 عاما، كما يحق له تمثيل الجزائر عبر والده، إضافة إلى إمكانية اللعب لمنتخب فرنسا باعتبارها بلد مولده، ما يجعل مستقبله الدولي محل متابعة وترقب منذ الآن.