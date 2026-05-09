من صفعة ريبيري إلى "نطحة" مدريد.. أبرز المشاجرات بين زملاء الفريق الواحد

أعلن ريال مدريد فرض غرامة مالية على اللاعبين فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني بقيمة نصف مليون يورو (نحو 543 ألف دولار) لكل منهما، بسبب المشادة التي حدثت بينهما خلال المران.

وجاءت الغرامات الكبيرة بعد يوم واحد من حدوث مشادة بين لاعبي خط الوسط خلال التدريبات، انتهت بإصابة فالفيردي في الرأس ونقله إلى المستشفى.

وذكر النادي أن كلا اللاعبين اعتذرا لبعضهما ولزملائهما في الفريق.

وأعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على حوادث سابقة شهدت مشادات بين زملاء الفريق، ما دفع إلى إعادة تصنيف أبرز حالات موثقة في تاريخ كرة القدم، بحسب ما أفاد "موقع بلانت فوتبول".

ويستند هذا التصنيف إلى وقائع حدثت في أندية أوروبية مختلفة، من بينها أرسنال وبايرن ميونخ وليفربول، وتنوعت نتائجها بين الطرد والعقوبات والمشادات داخل الملعب.

ينس ليمان ضد مارسيو أموروزو

تشير هذه الواقعة إلى اندفاع ينس ليمان نحو مارسيو أموروزو بعد هدف استقبله بوروسيا دورتموند أمام شالكه عام 2003.

حصل ليمان على بطاقة حمراء، ليصبح أول حارس مرمى في البوندسليغا يُطرد أربع مرات في مسيرته.

تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وانتهت المباراة بالتعادل.

جيرمين بيكفورد ضد إوين دويل

خلال مباراة بريستون أمام شيفيلد وينزداي عام 2016، اعترض لاعب بريستون، جيرمين بيكفورد على عدم تمرير الكرة من زميله إوين دويل أثناء محاولة تسجيل هدف التعادل.

تم طرد اللاعبين، وخسر بريستون 2-1.

تم تعويض الجماهير التي حضرت المباراة من الغرامات المفروضة على اللاعبين.

أريين روبن ضد فرانك ريبيري

شهدت مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 بين بايرن ميونخ أمام ريال مدريد خلافًا بين لاعبي النادي البافاري روبن وريبيري بسبب من ينفذ ركلة حرة.

ترددت تقارير عن قيام ريبيري بضرب روبن، دون تعليق رسمي من بايرن ميونخ.

قال روبن لاحقًا إن ما حدث كان حادثة واحدة خلال سنوات اللعب الطويلة معًا، فيما أكد ريبيري أن مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم.

إبراهيموفيتش ضد أوغوتشي أونيوو

سبق لإبراهيموفيتش الدخول في اشتباكات مع زملاء سابقين، بينها مواجهات في أياكس ويوفنتوس.

في ميلان، دخل إبراهيموفيتش في مواجهة مع أوغوتشي أونيوو.

قال إبراهيموفيتش في سيرته الذاتية: "نطحته وانقضضنا على بعضنا، أردنا تمزيق بعضنا، كان الأمر عنيفًا. كنا نتدحرج ونضرب ونركل بعضنا. كنا غاضبين ومجانين، وكأنه صراع حياة أو موت".

أديبايور ضد نيكلاس بيندتنر

تشاجر إيمانويل أديبايور مع كولو توريه في تدريبات مانشستر سيتي عام 2011.

كما دخل في مواجهة مع نيكلاس بيندتنر عام 2008، حيث قيل إنه نطحه، ما أدى إلى إصابة في الأنف خلال مباراة أمام توتنهام انتهت بخسارة 5-1 في نصف نهائي كأس الرابطة.

غرايم هوغ ضد كريغ ليفين

تعرض غرايم هوغ لكسر في الأنف نتيجة تدخل من كريغ ليفين خلال مباراة ودية بين هارتس ورايث روفرز عام 1994.

تم طرد اللاعبين، وغادر هوغ الملعب على نقالة.

تم إيقاف هوغ 10 مباريات وليفين 12 مباراة، وسُحبت منه شارة القيادة.

ديفيد باتي ضد غرايم لو سو

خلال مواجهة بلاكبيرن أمام سبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا عام 1995، وقعت مشادة بين ديفيد باتي وغرايم لو سو.

جاءت المباراة في سياق نتائج سلبية للفريق الإنجليزي في دور المجموعات.

آنذاك، قال مدرب سبارتاك أوليغ رومانتسيف إن الفريق الإنجليزي واجه 11 لاعبًا يقاتلون بعضهم لمدة 90 دقيقة.

ريكاردو فولر ضد آندي غريفين

خلال مباراة بين ستوك ووست هام عام 2008، تسبب خطأ من لاعب ستوك سيتي، آندي غريفين في هدف التعادل.