يستعد أياكس أمستردام لفض الشراكة مع كتيبة كاملة من لاعبيه دفعة واحدة ضمن خطة يقودها المدير الرياضي للفريق جوردي كرويف.

ووفقاً لما أورده موقع "ألجيمين داغبلاد" (Algemeen Dagblad)، فإن كرويف يخطط للاستغناء عن قائمة طويلة تتراوح ما بين 15 إلى 17 لاعباً خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتؤكد مصادر داخلية أن نجل الأسطورة الراحل يوهان كرويف، يسعى لإنهاء حالة الترهل في القائمة الحالية وإجراء "تغيير راديكالي" يعيد للهوية الفنية للنادي بريقها المفقود.

انتعاشة مالية مرتقبة

التقرير أوضح أن خطة التطهير هذه لا تستهدف فقط الجانب الفني، بل تحمل أبعاداً اقتصادية حاسمة؛ حيث يتوقع النادي أن تدر عمليات بيع أسماء شابة وموهوبة مثل ميكا غودتس، يوري باس، وكاسبر دولبيرغ مبالغ طائلة لخزينة النادي.

كما تشمل قائمة المغادرين المحتملين أسماء وازنة أخرى مثل أوسكار غلوخ ويوسيب سوتالو وأوين ويندال.

أهداف إستراتيجية

وتهدف إدارة أياكس من هذه "المجزرة الكروية" إلى تحقيق هدفين رئيسيين: يتمثل الأول في تقليص فاتورة الرواتب من خلال التخلص من الأعباء المالية الضخمة للاعبين الذين لا يقدمون الإضافة المطلوبة. أما الهدف الثاني فيرمي لتحسين جودة الفريق بفسح المجال لتعاقدات جديدة تتناسب مع رؤية كرويف الفنية لرفع مستوى التنافسية محلياً وقارياً.