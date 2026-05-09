شاهد.. تشيلسي يوقف سلسلة الهزائم بتعادل مثير مع ليفربول

وضع تشيلسي حدا لسلسلة من ست هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتعادله السبت مع مضيفه ليفربول 1-1، في مباراة حافلة بالأهداف الملغاة، والمطالبة بركلات الجزاء، وكرات ارتطمت بالقائمين والعارضة.

وأصبح ليفربول قاب قوسين أو أدنى من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة وأنه رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام أستون فيلا صاحب المركز الخامس، المؤهل لدوري الأبطال، وبفارق سبع نقاط أمام بورنموث صاحب المركز السادس، المؤهل للدوري الأوروبي.

أما تشيلسي (التاسع، 49 نقطة)، فالأهم بالنسبة له كان إيقاف النزيف بعد ست هزائم متتالية في الـ"برميرليغ"، وذلك قبل خوض نهائي كأس إنجلترا السبت المقبل أمام مانشستر سيتي.

وتحت شمس ملعب أنفيلد، بدأ ليفربول اللقاء بقوة، مدفوعا بنشاط الجناح الشاب ريو نغوموها (17 عاما) الذي شارك أساسيا على الجهة اليسرى في غياب الألماني فلوريان فيرتس بسبب المرض.

وراوغ خريج أكاديمية تشلسي مدافعين على طرف الملعب، قبل أن يمرر الكرة إلى الهولندي راين خرافنبرخ الذي أطلق تسديدة مميزة هزّت الشباك (6).

لكن بعد هدف التقدم، تراجع إيقاع وأداء الـ"ريدز"، على عكس ضيوفهم الذين بدوا أكثر مبادرة واندفاعا نحو الأمام حتى نهاية الشوط الأول.

ونجح الـ"بلوز" في إدراك التعادل من ركلة حرة نفذها الأرجنتيني إنسو فرنانديس، فشل الدفاع والحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي في التعامل معها (35).