تشواميني في الكلاسيكو رغم الفضيحة.. وفليك يعلق بحذر على أزمة الريال

سيكون لاعب الوسط الفرنسي في ريال مدريد أوريليان تشواميني ضمن قائمة فريق العاصمة في الكلاسيكو أمام برشلونة، غداً الأحد، رغم تغريمه على خلفية شجار عنيف مع زميله فيديريكو فالفيردي، بحسب ما أكد مدربه ألفارو أربيلوا، اليوم السبت.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني قوله هو أن تشواميني سيكون ضمن المجموعة غداً"، وذلك بعد يومين من المشاجرة بين اللاعبين التي تسببت بارتجاج في الرأس للاعب الوسط الأوروغوياني، ما اضطره إلى "الالتزام بالراحة بين 10 أيام و14 يوماً".

أربيلوا يعبر عن فخره برد فعل ريال مدريد

والجمعة، فرض ريال مدريد غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو (نحو 542 ألف دولار) على تشواميني وفالفيردي، من دون عقوبات رياضية، ما يتيح نظرياً للاعب الدولي الفرنسي المشاركة أمام برشلونة في ملعب كامب نو.

وأعرب أربيلوا، الذي سُئل مراراً عن الحادثة، عن "فخره الشديد" برد فعل النادي السريع، وبالاعتذارات التي قدمها اللاعبان.

وقال: "لن أجلدهما علناً، لأنهما لا يستحقان ذلك. خلال الأشهر الأربعة الماضية وهذه السنوات الأخيرة، أظهرا لي ما يعنيه أن تكون لاعباً في ريال مدريد، ولن أنسى ذلك".

وأضاف: "فالفيردي وتشواميني يستحقان أن نطوي الصفحة، وأن نمنحهما فرصة مواصلة القتال من أجل هذا النادي. أنا فخور جداً بهما. لن أسمح بأن يُستغل ذلك للتشكيك في احترافيتهما".

وقلل أربيلوا من شأن الحادثة بين اللاعبين، معتبراً أن "الأخطر" برأيه هو تسرب المشهد إلى الصحافة، وهو ما اعتبره "خيانة".

وقال: "كما تعلمون، مثل هذه الأمور تحدث في كل مكان. عشت مواقف أسوأ من هذه. رأيت أحد زملائي يضرب آخر بمضرب غولف (كريغ بيلامي ضد غون آرنه ريسه في ليفربول عام 2007). الأهم هو أن ما يحدث في غرفة الملابس يجب أن يبقى في غرفة الملابس".

وتابع: "إذا كنتم تبحثون عن مذنب، فأنا هنا أمامكم. وإذا اعتبرتم أنني كان يمكن أن أتدخل وأوقف كل ذلك، فأنا أتحمل المسؤولية".

إعلان

وبعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ وابتعاده عن برشلونة في الدوري الإسباني، يعيش ريال مدريد حالة من التوتر ويتجه نحو موسم ثانٍ توالياً من دون لقب كبير.

وسيُتوج برشلونة بطلاً لإسبانيا إذا لم يخسر أمام ريال مدريد، غداً الأحد.

فليك يعلق بحذر على أزمة الريال

في السياق، فرضت الأجواء الساخنة بعد المشاجرة بين فالفيردي وتشواميني نفسها على اللقاء المرتقب أمام برشلونة، وقال مدرب "البلوغرانا" هانسي فليك في مؤتمر صحفي، السبت، نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الكتالونية: "لا أريد الحديث عما يحدث في ريال مدريد، لأنه ليس من اختصاصي".

وأضاف المدرب الألماني "يبقى الأهم في مثل هذه المواقف، وما أقدره في برشلونة أن هناك تكاتفاً وترابطاً شديداً في النادي، وعندما تحدث مثل هذه المواقف الواردة في كرة القدم أو الحياة، نتعامل معها ونتحدث بشأنها".

وتابع "في النهاية، التواصل هو أفضل شيء لاحتواء مثل هذه الأمور، وهذه طريقتنا في التعامل مع المواقف المشابهة، فإذا حدث أمر ما، سأفكر فيه حينها".

وأشار المدير الفني لبرشلونة "ميزة أكاديمية برشلونة (لا ماسيا) أن اللاعبين يعرفون بعضهم منذ سنوات، لكن التواصل مع اللاعبين المنضمين للنادي مهم للغاية، فالفريق يضم لاعبين مميزين من خارج أكاديمية النادي، والعلاقة بينهم رائعة".

واستطرد "لا يمكنني التأكيد على أن ما حدث مع ريال مدريد لن يتكرر في غرف ملابس برشلونة، لأننا بشر، وقد نرتكب الأخطاء، ولكن يبقى الأهم هو رد الفعل، وكيفية التعامل مع المشاكل".