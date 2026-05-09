بعد غياب 20 عاما.. ريال بيتيس يطرق أبواب دوري الأبطال من "المقعد الإضافي"

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، أن إسبانيا ضمنت مقعداً خامساً إضافياً في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يسير ريال بيتيس بخطى ثابتة نحو حجز هذا المقعد من خلال ترتيبه الحالي بالدوري الإسباني.

ومنح فوز رايو فاليكانو الإسباني على ستراسبورغ الفرنسي في قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، أمس الخميس، إسبانيا الأفضلية على ألمانيا في سباق التأهل لدوري الأبطال.

ومنذ تعديل نظام دوري أبطال أوروبا ليصبح 36 فريقاً عام 2024، يمنح يويفا مقعدين إضافيين للبلدين اللذين حقق فريقاهما أفضل سجل جماعي في المسابقات الأوروبية الثلاث في الموسم السابق.

وكانت إنجلترا، متصدرة التصنيف، قد ضمنت بالفعل المقعد الإضافي الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كانت إسبانيا وألمانيا تتنافسان بقوة على المقعد الثاني.

ويحتل ريال بيتيس المركز الخامس الآن في الدوري الإسباني، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم الحالي، متفوقاً بفارق ست نقاط على سيلتا فيغو، صاحب المركز السادس.

وشارك بيتيس في دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط قبل 20 عاماً، لكنه فشل في تجاوز دور المجموعات، بعدما حل في المركز الثالث بمجموعته آنذاك خلف ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.

وحصل بوروسيا دورتموند الألماني وبولونيا الإيطالي على بطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، أما هذا الموسم فقد حصل عليها نيوكاسل الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وربما يعادل الدوري الإنجليزي الرقم القياسي كأكثر الدوريات تمثيلاً في دوري الأبطال الموسم القادم، بتأهل 6 من أنديته للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، كما فعل في الموسم الحالي.

ويحصل الفائز بلقب الدوري الأوروبي على بطاقة تأهل مباشرة لدوري الأبطال في الموسم التالي، ويلعب أستون فيلا الإنجليزي في المباراة النهائية للبطولة ضد فرايبورغ الألماني يوم 20 مايو/ أيار الجاري في إسطنبول.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم.

وإذا احتفظ فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري بهذا المركز في نهاية الموسم وتوج بالدوري الأوروبي، فسيحصل صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز على بطاقة التأهل المباشر من يويفا لدوري الأبطال، حيث يتواجد بورنموث حالياً في هذا المركز، وسيكون هذا أول ظهور له في البطولات القارية.

وفي الموسم الماضي، فاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي وتأهل لدوري الأبطال رغم احتلاله المركز السابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز آنذاك.

وتتنافس إنجلترا وإسبانيا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يلتقي كريستال بالاس الإنجليزي مع رايو فاليكانو الإسباني في نهائي المسابقة يوم 27 مايو/ أيار الجاري بمدينة لايبزج الألمانية، حيث يصعد الفائز باللقب مباشرة للعب في الدوري الأوروبي الموسم القادم.