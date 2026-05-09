بسبب "قاعدة الساعة الواحدة".. إيقاف بطل أولمبي برازيلي عامين

تقرر إيقاف رياضي برازيلي حائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لمدة عامين، اليوم الجمعة، لتغيبه عن الخضوع لفحوصات الكشف عن المنشطات.

وأفادت الوكالة الدولية للاختبارات، المسؤولة عن برنامج مكافحة المنشطات للاتحاد العالمي للتايكوندو، أن مايكل سيكويرا لم يكن متاحا لتقديم عينة فحص المنشطات دون إشعار مسبق ثلاث مرات خلال عام واحد.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن سيكويرا (33 عاما) سيتم إيقافه حتى 18 يناير/كانون الثاني 2028.

وكان سيكويرا فاز بالميدالية البرونزية في فئة وزن 80 كيلوجراما للرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو قبل 10 سنوات، كما حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأمريكية عام 2023.

ولم يتضح ما إذا كان سيكويرا لا يزال يشارك في المنافسات عندما تغيب عن فحوصات الكشف عن المنشطات.

ويشترط النظام العالمي لمكافحة المنشطات على الرياضيين تحديد ساعة واحدة يوميا يكونون خلالها متاحين لتقديم عينة للفحص، ويمكن مقاضاة الرياضيين في حال عدم الإبلاغ عن مكان تواجدهم ثلاث مرات خلال فترة 12 شهرا، وذلك باعتباره انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات.