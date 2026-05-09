بالفيديو.. غلطة سراي يتوج بلقب الدوري التركي للمرة الرابعة على التوالي

توج فريق غلطة سراي، مساء السبت، بطلا للدوري التركي للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليا سبور (4-2) في الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني، والذي فاز بدوره على مضيفه قونيا سبور (3-0) ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أنطاليا سبور عند 29 نقطة في المركز السادس عشر (أول مراكز الهبوط).

وتقدم أنطاليا عن طريق سونير ديكمن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

فيما أدرك ماريو ليمينا التعادل لغلطة سراي في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 62 عاد ديكمن ليضيف الهدف الثاني له ولأنطاليا سبور.

ثم أدرك غلطة سراي التعادل في الدقيقة 66 عن طريق فيكتور أوسيمين من ضربة جزاء.

وسجل فيكتور أوسيمين الهدف الثالث لغلطة سراي في الدقيقة 88.

ثم اختتم كان إيهان رباعية غلطة سراي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز فنربخشة على مضيفه قونيا سبور بثلاثية نظيفة، لكن ذلك لم يمنع غلطة سراي من التتويج باللقب.

وتقدم فنربخشة في الدقيقة 13 عن طريق فريد، ثم أضاف أرشي براون الهدف الثاني في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 71 سجل فريد الهدف الثالث لفريق فنربخشة.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد قونيا سبور عند 40 نقطة في المركز التاسع.