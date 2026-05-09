بالفيديو.. "هاتريك" براهيمي يهدي الغرافة لقب كأس أمير قطر

سجل النجم الجزائري المخضرم ياسين براهيمي ثلاثية "هاتريك"، ليقود فريقه الغرافة للتتويج بلقب النسخة الرابعة والخمسين من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم بالفوز (4-1) على السد بطل الدوري هذا الموسم في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي، اليوم السبت.

أحرز أهداف الغرافة، فرجاني ساسي وياسين براهيمي "هاتريك" في الدقائق 21 و27 و63 و91، بينما سجل غافيرو غيرينو هدف السد الوحيد في الدقيقة 88، ليحقق الغرافة اللقب للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، ليتساوى مع العربي في وصافة الأندية الأكثر تتويجا.

وبتتويجه بكأس الأمير، انتزع الغرافة بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل بعدما حل رابعا في مشواره ببطولة الدوري (دوري نجوم بنك الدوحة).

أما السد بقيادة مديره الفني الإيطالي روبرتو مانشيني فقد عجز عن تحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج بلقب الدوري بعد منافسة قوية مع الشمال استمرت للحظات الأخيرة.

ويعتلي السد قائمة الأكثر تتويجا بكأس أمير قطر برصيد 19 مرة، لكنه فشل في حل عقدة الغرافة، وخسر أمامه النهائي الثالث في هذه البطولة بعد الهزيمة (1-4) في نهائي عام 2002 ثم الخسارة بركلات الترجيح في نهائي نسخة 2012.