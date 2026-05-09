لأول مرة.. أندية إنجليزية في النهائيات الأوروبية الثلاث وحاسوب "أوبتا" يتوقع الأبطال

صنعت أندية أرسنال وأستون فيلا وكريستال بالاس تاريخًا غير مسبوق، بعدما أصبحت المرة الأولى التي تبلغ فيها ثلاثة أندية إنجليزية نهائيات المسابقات الأوروبية الثلاث في موسم واحد، بحسب ما أفاد موقع أوبتا.

وتقف هذه الأندية الثلاثة على أعتاب كتابة تاريخ غير مسبوق، إذ يملك أرسنال وأستون فيلا وكريستال بالاس فرصة لأن تصبح إنجلترا ثاني دولة تتوج أنديتها بجميع المسابقات الأوروبية الثلاث في موسم واحد.

وبحسب نموذج التوقعات الحاسوبية لشركة "أوبتا"، تدخل الأندية الثلاثة النهائيات وهي مرشحة للفوز، إذ تبلغ حظوظ أرسنال 55.8% للتتويج بدوري أبطال أوروبا، مقابل 65.3% لأستون فيلا في الدوري الأوروبي، و59.4% لكريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي.

وعند جمع هذه النسب، تصل احتمالية تحقيق الثلاثية الأوروبية إلى 21.6%، ما يبقي سيناريو تتويج إنجليزي شامل في البطولات الثلاث قائمًا مع اقتراب نهاية الموسم.

ثلاثة أندية إنجليزية تصنع التاريخ

والثلاثاء الماضي، تأهل أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لثاني مرة في تاريخه والأولى بعد غياب دام 20 عامًا بعد الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف واحد أحرزه بوكايو ساكا في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ليتفوق الفريق الإنجليزي بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين.

وأمس الخميس، التحق أستون فيلا بأرسنال عقب فوزه الكبير على نوتنغهام فورست ليبلغ نهائي الدوري الأوروبي.

فيما أكمل كريستال بالاس الثلاثية الأوروبية بتجاوزه شاختار دونيتسك وصولًا إلى نهائي دوري المؤتمر.

ويُعد دوري المؤتمر، الذي انطلق في موسم (2021-2022)، في موسمه الخامس فقط، ما يعني أنه لم تتح سوى خمس فرص لفرق من دولة واحدة للوصول إلى نهائيات المسابقات الأوروبية الثلاث في الوقت ذاته.

ومع ذلك، شهدت الفترة الممتدة من عام 1960 إلى 1999 إقامة كأس الكؤوس الأوروبية بالتوازي مع كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي، ما أتاح فرصًا عديدة قبل استحداث دوري المؤتمر.

ورغم ذلك، لم يسبق للأندية الإنجليزية أن خاضت ثلاث نهائيات أوروبية كبرى في موسم واحد.

وبصرف النظر عما سيحدث في المباريات النهائية، حيث يلتقي أرسنال مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا مع فرايبورغ في نهائي الدوري الأوروبي، وكريستال بالاس مع رايو فاليكانو في نهائي دوري المؤتمر، فقد كُتب التاريخ بالفعل.

تاريخ المشاركات الإنجليزية

وسبق أن شهدت مواسم سابقة وصول ثلاثة أندية إنجليزية أو أكثر إلى نهائيات أوروبية في موسم واحد، وكان آخرها موسم (2024-2025) عندما فاز توتنهام على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، وتوج تشيلسي بلقب دوري المؤتمر.

وفي موسم (2018-2019) سيطرت الأندية الإنجليزية على نهائيين أوروبيين، حيث فاز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أيام من فوز تشيلسي على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

وفي موسم (2020-2021) فاز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما خسر مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي.

إلا أن تلك المواسم اقتصرت على بطولتين أوروبيتين فقط، ما يعني عدم وجود فرصة لمشاركة نادٍ إنجليزي في نهائي ثالث ضمن الموسم نفسه.

وينطبق الأمر ذاته على موسم (2005-2006) عندما خسر أرسنال وميدلسبره نهائيات أوروبية، غير أن كأس الكؤوس الأوروبية كان قد أُلغي قبل ذلك بسبع سنوات، لتبقى بطولتا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي آنذاك) هما المتاحتان فقط.

إنجازات الأندية الإيطالية والإسبانية

رغم أن موسم (2025-2026) يُعد الأول الذي تبلغ فيه أندية إنجليزية ثلاث نهائيات أوروبية، فإنه ليس الأول من حيث تحقيق هذا الإنجاز.

فقد سبقت إيطاليا وإسبانيا إلى ذلك، حيث تمكنت إيطاليا من تحقيقه أربع مرات، بينها مرة في عصر دوري المؤتمر.

ففي موسم 2022-2023 وصل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وروما إلى نهائي الدوري الأوروبي، وفيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر، غير أن جميع الأندية الإيطالية خسرت النهائيات الثلاث.

أما الحالات الثلاث الأخرى فجاءت خلال الفترة بين عامي 1988 و1993، وهي الفترة التي بلغت فيها الكرة الإيطالية ذروتها، وتمكنت خلالها الأندية الإيطالية من الفوز بالنهائيات الثلاث في موسم (1989-1990) عبر تتويج ميلان بكأس أوروبا، ويوفنتوس على حساب فيورنتينا في كأس الاتحاد الأوروبي، وسامبدوريا في كأس الكؤوس.

وفي موسمي (1988-1989) و(1992-1993) حققت إيطاليا لقبين من أصل ثلاثة في كل موسم، حيث فاز ميلان بكأس أوروبا ونابولي بكأس الاتحاد الأوروبي في الأول، بينما فاز يوفنتوس وبارما بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس في الثاني، مقابل خسارة ميلان نهائي دوري الأبطال أمام مارسيليا.

أما إسبانيا، فقد شهد موسم (1985-1986) وصول أنديتها إلى النهائيات الثلاث، لكن ريال مدريد كان الفريق الوحيد الذي توج بلقب، بعد فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي، في حين خسر برشلونة نهائي كأس أوروبا، وأتلتيكو مدريد نهائي كأس الكؤوس.