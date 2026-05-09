"في مكانها المناسب".. أرتيتا يحرج واين روني بعد انتقاده احتفالات أرسنال

وجه ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، انتقاداً لتصريحات واين روني التي قال فيها إن الفريق بالغ في الاحتفال بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه سيضع تلك الانتقادات "في مكانها المناسب".

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "يجب احترام كل الآراء ووضعها في مكانها المناسب".

وعندما سئل عن المكان الذي يضع فيه تلك التصريحات، رد قائلاً: "في مكانها المناسب… لا أعلم. هذا ليس مهماً".

وأشعل الفوز، الذي منح أرسنال أول ظهور له في نهائي دوري الأبطال منذ 20 عاماً، احتفالات صاخبة داخل الملعب، حيث ظهر أرتيتا وهو يرقص مع لاعبيه وسط أجواء من الفرحة العارمة.

كما انتشرت لقطات للاعبين وأفراد الجهاز الفني، ومن بينهم المالك المشارك جوش كرونكي، وهم يحتفلون بجنون داخل غرفة الملابس.

وأضاف أرتيتا: "تحدثنا فور انتهاء المباراة بأن ما حققناه هو شيء عظيم، ونحن نستحقه، وسيكون لدينا الوقت للاستعداد للمباراة النهائية".

وأكمل: "كنت في حالة معنوية عالية للغاية بعد اللقاء لأننا كنا نعرف ماذا يعني ذلك للجميع؛ لجماهيرنا واللاعبين والجهاز الفني".

وتابع: "لكن عليكم أن تصدقوني، تركيزي وطاقتي بعد ذلك تحولت مباشرة إلى مباراة وست هام، وأوضحنا ذلك بشكل تام".

وقال: "علينا أن نبقى في الحاضر، ونعيش اللحظة، وأن نظهر نفس مستوى الطاقة والجوع والرغبة التي أظهرناها طوال الموسم وأكثر. نحن نقترب أكثر فأكثر، وكل ما نفعله الآن سيحدد ما إذا كنا سنفوز باللقب أم لا".

وسينقل أرسنال تركيزه حالياً على حسم أول لقب للفريق في الدوري الإنجليزي منذ 22 عاماً، عندما يحل ضيفاً على وست هام بعد غد الأحد.

ويتفوق أرسنال على مانشستر سيتي في الصدارة بعدما خاض مباراة أكثر، لكن الفارق قد يتقلص من خمس نقاط إلى نقطتين إذا فاز فريق المدرب غوارديولا على برينتفورد في ملعب الاتحاد غداً السبت.

وسيواجه أرسنال باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو/أيار في بودابست، وذلك بعد فوز أرسنال على أتلتيكو مدريد في ملعب الإمارات يوم الثلاثاء الماضي.