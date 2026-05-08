نهاية موسم ديفيز مع بايرن ميونخ.. هل يلحق النجم الكندي بكأس العالم؟

سيغيب الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز عن الملاعب "لعدة أسابيع" بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى، خلال إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان، في ضربة قوية محتملة لتحضيرات كندا لخوض كأس العالم.

وعانى ديفيز، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني ضد سان جيرمان يوم الأربعاء، من إصابات عضلية متكررة هذا الموسم، وأكد الطاقم الطبي لبايرن ميونيخ اليوم الجمعة أن موسم الظهير مع ناديه قد انتهى عمليا.

وشارك ديفيز أساسيا في ست مباريات فقط بالدوري الألماني هذا الموسم، ولم يكمل 90 دقيقة في أي مباراة منذ فبراير/شباط الماضي.

ومع خروج بايرن من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، تتبقى لبطل ألمانيا ثلاث مباريات هذا الموسم، من بينها نهائي الكأس ضد شتوتغارت يوم 23 مايو/أيار.

لكن توقيت الإصابة يأتي في أسوأ توقيت ممكن لمنتخب كندا، الذي يستعد للمشاركة في استضافة كأس العالم بداية من يوم 11 يونيو/حزيران.

الاتحاد الكندي يعقب

وقال الاتحاد الكندي لكرة القدم في بيان "نحن على تواصل وثيق مع ألفونسو ونتابع الأمر مع الطاقم الطبي لبايرن عقب انتكاسته الأخيرة".

وأضاف البيان "ينصب تركيزنا على دعم عملية تعافيه وتوفير كل الموارد المتاحة، بما في ذلك خبرات متخصصة في إصابات الأنسجة الرخوة، لمنحه أفضل مسار ممكن للعودة إلى كامل لياقته قبل نهائيات كأس العالم".

وتزايدت معاناة ديفيز مع الإصابات هذا الموسم، بعد أن غاب الظهير الأيسر بالفعل عن مباريات ودية ضد أيسلندا وتونس في مارس/آذار الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكان اللاعب تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى أثناء مشاركته مع منتخب كندا في مارس من العام الماضي، ولم يعد للمشاركة مع بايرن إلا في ديسمبر كانون الأول الماضي.

ويتولى ديفيز (25 عاما) قيادة منتخب بلاده، الذي يفتتح مشواره في دور المجموعات بمواجهة البوسنة بعد يوم واحد من افتتاح البطولة.