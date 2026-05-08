للمرة الثالثة تواليا.. مولودية الجزائر يفرض هيمنته على الدوري

توج نادي مولودية الجزائر بلقب دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي رغم تعادله مع ضيفه مستقبل الرويسات 1-1 ضمن الجولة 28 للمسابقة اليوم الجمعة.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة من 28 مباراة متفوقا بفارق 12 نقطة عن شبيبة الساورة أقرب ملاحقيه الذي خاض 28 مباراة أيضا.

افتتح الغيني محمد ساليو بانغورا التسجيل لمولودية الجزائر في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، الذي أقيم على استاد الشهيد علي عمار بالدويرة في غرب العاصمة الجزائر، قبل أن يتعادل الرويسات عبر خير الدين مرزوقي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع مستقبل الرويسات رصيده إلى 30 نقطة من 27 مباراة في المركز 11.

ويبتعد مولودية الجزائر بفارق 18 نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الرابع من 24 مباراة، وله أربع مباريات مؤجلة، والذي كان الوحيد الذي يمتلك فرصة منافسة المولودية على اللقب قبل هذه الجولة.

وهذا هو اللقب العاشر إجمالا لمولودية الجزائر على صعيد دوري الأضواء بالجزائر.