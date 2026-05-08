كيف يخطط مدرب الزمالك لإسقاط اتحاد العاصمة بين جماهيره؟

قال المدرب معتمد جمال، مدرب نادي الزمالك المصري، إن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب غدًا السبت أمام المضيف اتحاد العاصمة بالجزائر؛ من أجل تحقيق حلم الجماهير في الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وأضاف جمال في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "مواجهتنا مع الفريق الجزائري من شوطين، الأول في الجزائر والثاني في مصر".

وتابع المدرب المصري "مستعدون للقاء ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة العودة وسط جماهيرنا".

وأضاف أن الزمالك يحترم أي منافس يواجهه، ولكل مباراة ظروفها ومتطلباتها، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب. "أتمنى أن نكرر سيناريو مباراة الذهاب أمام شباب بلوزداد (في الجزائر) في ذهاب قبل نهائي الكونفدرالية ونحقق الفوز خارج الديار".

واستطرد: "اتحاد العاصمة منافس قوي ويمتلك جهازًا فنيًا محترمًا، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن الزمالك يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق في لقاء العودة".

وعلق جمال على الضغط الذي ستشكله جماهير اتحاد العاصمة في لقاء الغد بقوله: "الزمالك مر بمواقف مشابهة وكان آخرها في قبل النهائي (أمام شباب بلوزداد)، ونستغل الحضور الجماهيري ونحوله لدوافع إيجابية للفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل "نتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد لإسعاد جماهير الزمالك قبل خوض لقاء العودة بالقاهرة".

وتقام مباراة الذهاب على ملعب 5 جويلية بالجزائر غدًا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بعدها بأسبوع.

وسيشكل التتويج باللقب الأفريقي دفعة كبيرة للزمالك بعد أن بات على بُعد نقطة واحدة من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك الزمالك 53 نقطة في صدارة الترتيب، متقدمًا بفارق نقطتين على بيراميدز، وثلاث نقاط على الأهلي حامل اللقب مع تبقي جولة على نهاية الموسم.