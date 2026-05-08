بزيادة 300%.. ارتفاع جنوني لتذاكر نهائي المونديال وإنفانتينو يبرر الزيادة

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسعار أفضل تذاكره المتاحة لنهائي بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمقدار ثلاثة أضعاف.

وأصبح سعر المقاعد المتاحة للمباراة النهائية التي ستقام على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد بولاية نيو جيريسي الأمريكية يوم 19 يوليو/تموز المقبل، ما يقارب 33 ألف دولار أمريكي.

وأدرج فيفا هذه المقاعد ضمن الفئة الأولى الأمامية على موقعه الإلكتروني المخصص للمبيعات.

وكان سعر الفئة الأولى سابقا ما يقارب 11 ألف دولارا، حيث كانت هذه الفئة، متاحة ليلة الخميس فقط كمقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تذاكر مباراة الدور قبل النهائي

أما تذاكر مباراة الدور قبل النهائي التي ستقام في 14 يوليو/تموز القادم على ملعب (أيه تي آند تي) في أرلينغتون بولاية تكساس، فقد عرضت بأسعار 11 ألف و130 دولارا و4 آلاف و330 و3 آلاف و710 وألفين و705 دولارات أمريكية.

في المقابل، كانت أسعار تذاكر مباراة قبل النهائي الأخرى، التي ستجرى في اليوم التالي على ملعب (مرسيدس بنز) في أتلانتا 10 آلاف و635 دولارا، و3 آلاف و545 وألفين و725 دولارا.

وكانت أسعار تذاكر مباراة المنتخب الأمريكي الافتتاحية في المونديال ضد منتخب باراغواي في 12 يونيو/حزيران القادم على ملعب (سوفي) في إنغلوود بولاية كاليفورنيا، تتراوح بين ألفين و735 و1940 و1120 دولارا، بينما بلغت أسعار تذاكر لقاء الفريق ضد أستراليا في سياتل يوم 19 من ذات الشهر ألفن 715 دولارا.

أما تذاكر المباراة الأخيرة لمنتخب الولايات المتحدة في دور المجموعات ضد نظيره التركي في إنجلوود يوم 25 يونيو/حزيران المقبل، فكانت تتراوح بين ألفين و970 و1345 و990 و840 دولارا أمريكيا.

رئيس فيفا ي دافع عن أسعار التذاكر

وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، دافع عن أسعار تذاكر المونديال، حيث قال يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر معهد ميلكن العالمي في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا "ينبغي علينا أن ننظر إلى السوق. نحن في سوق يعتبر فيه قطاع الترفيه الأكثر تطورا في العالم، لذا علينا تطبيق أسعار السوق".

وأضاف إنفانتينو: "في الولايات المتحدة، يسمح بإعادة بيع التذاكر أيضا، لذا إذا بيعت التذاكر بسعر منخفض جدا، فستباع مجددا بسعر أعلى بكثير. في الواقع، رغم أن البعض يقول إن أسعار التذاكر لدينا مرتفعة، فإنها تباع في سوق إعادة البيع بسعر أعلى بكثير، يزيد عن ضعف سعرها الأصلي".