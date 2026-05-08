لعب لفرنسا سابقا.. مهاجم إنتر ميلان يغير جنسيته ويمثل منتخبا أفريقيا في المونديال

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تغيير الجنسية الرياضية لمهاجم إنتر ميلان أنجي يوان بوني، للعب مع منتخب كوت ديفوار، بطل كأس أمم أفريقيا 2023، قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا عام 2026.

وكان اللاعب قد مثل منتخب فرنسا لأقل من 21 عاماً، حيث نشأ في العاصمة الفرنسية باريس، وهو مؤهل لإجراء هذا التغيير بموجب لوائح الفيفا، نظراً لصلاته العائلية بكوت ديفوار.

ونشر الفيفا القرار الرسمي بتغيير الجنسية الرياضية لبوني (23 عاماً)، والذي كان بحاجة كذلك إلى موافقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة في كأس العالم إلى جانب ألمانيا والإكوادور وكوراساو، وستقام مباراتان له في فيلادلفيا ومباراة واحدة في تورنتو.

وسجل بوني سبعة أهداف في موسمه الأول مع إنتر ميلان منذ انضمامه من بارما.

وشارك بوني في جميع مباريات إنتر ميلان العشر في دوري أبطال أوروبا، لكنه بدأ أساسياً في مباراتين فقط، ولم يسجل أي هدف، لكنه صنع ثلاثة أهداف.