بتهم "التغرير بقاصر".. بورنموث يستبعد خريج ريال مدريد من تشكيلته

لاعبو بورنموث (من اليمين) تافيرني مع ريان وخيمنيز خلال مشاركتهم ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (رويترز)
Published On 8/5/2026

استبعد بورنموث ظهيره الأيمن الإسباني أليكس خيمينيز من تشكيلة الفريق التي من المقرر أن تواجه فولهام غدا السبت، بعد أن أعلن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز فتح تحقيق بشأن منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويخضع خيمينيز لتحقيق داخلي بعد انتشار مزاعم تتعلق برسائل يُقال إنه تبادلها مع فتاة قاصر (15 سنة)، فيما أشارت تقارير إلى أن صورا للرسائل المزعومة بدأت بالانتشار مساء 7 مايو/أيار.

وأضاف النادي أنه على علم بالمنشورات المتعلقة باللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول القضية.

وقال بورنموث في بيان: "يدرك النادي خطورة الأمر، وهو قيد التحقيق حاليا".

وأضاف: "بناء على ذلك، لن يُدرج اسم أليكس في تشكيلة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام غدا، ولن يصدر النادي أي تعليق إضافي في الوقت الحالي".

كما حاولت وكالة رويترز التواصل مع خيمينيز عبر ممثليه للحصول على تعليق دون جدوى.

وكان اللاعب قد انضم إلى بورنموث في البداية على سبيل الإعارة من ميلان قبل أن يوقّع معه النادي بشكل دائم في فبراير/شباط الماضي بعقد يمتد حتى عام 2031، مقابل صفقة بلغت نحو 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 26.5 مليون دولار) مع الإضافات.

وخاض خيمينيز أولى مبارياته الاحترافية مع ميلان في يناير/كانون الثاني 2024 ضمن منافسات كأس إيطاليا، بعدما تدرّج في أكاديمية ريال مدريد الشهيرة "لا فابريكا"، التي انضم إليها في سن السادسة ووقّع خلالها أول عقد احترافي له عام 2022.

أليكس خيمنيز لاعب نادي بورنموث الإنجليزي (غيتي)

وشارك اللاعب في 32 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا في الفوز 3-2 على ليفربول، ولعب أكثر من 2300 دقيقة، ليساهم في منافسة بورنموث، صاحب المركز السادس، على التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، إذ يتأخر بفارق ست نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الخامس، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

المصدر: رويترز
