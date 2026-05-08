رئيس لجنة الحكام الليبية يكشف أسباب استقالته ويفجر أزمة في توقيت قاتل

قال محمد الجلالي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الليبي لكرة القدم الخميس إنه تقدم باستقالته من منصبه، مشيرا إلى وجود "تدخلات وضغوط سياسية" أثرت على عمل اللجنة ودفعته لاتخاذ هذا القرار.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة للكرة الليبية مع انطلاق منافسات الدور السداسي للدوري الليبي الأربعاء والخميس، وسط ‌مخاوف من تأثير أزمة التحكيم على سير المنافسات المحلية.

وذكر الجلالي في مقطع فيديو مصور "كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة (بالاتحاد الليبي) وكل رؤساء اللجان. أن الاستقالة ليست هروبا من الواقع وليس تهربا من المسؤولية".

وقال "تحملنا المسؤولية العام الماضي وهذا العام. الاستقالة جاءت بسبب الضغوطات التي مورست علينا ولم يعد الأمر يتعلق بكرة القدم بل تحول إلى سياسة وممارسة كل واحد لنفوذه. هذا قرار لا رجوع فيه".

وأضاف "احتراما للشارع الرياضي والأندية التي تعبت وحتى لا نفسد الدور السداسي حافظنا على الجولة الأولى وكلفنا حكامها. لكن لن استطيع الاستمرار. انتهى الموضوع".

وذكرت ‌مواقع ليبية على الإنترنت أن الحكام أعلنوا تضامنهم الكامل مع الجلالي، مؤكدين رفضهم إدارة ‌أي ‌مباريات في الدور السداسي، ومطالبين بعودة الجلالي.