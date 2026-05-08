فضيحة تجسس تهز الملحق المؤهل للبريميرليغ.. والرابطة الإنجليزية تحقق

فتحت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا في مزاعم تفيد بأن أحد أفراد طاقم نادي ساوثهامبتون ضُبط وهو يصور حصة تدريبية مغلقة لفريق ميدلسبره منافسه في دوري الدرجة الثانية، وذلك قبل مباراة الذهاب في الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز السبت.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي لصحفية (ذا ساوثرن ديلي إيكو) اليومية في ساوثهامبتون "أرسلت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خطابا إلى ‌نادي ساوثهامبتون تطلب فيه ملاحظاته عقب شكوى من نادي ميدلسبره تتعلق بتصوير غير مصرح به قبل مباراة الفريقين في ذهاب قبل نهائي الملحق يوم السبت".

وأضاف "يقال إن الحادث المزعوم وقع في ملكية خاصة بنادي ميدلسبره من قبل شخص تم التعرف عليه أنه مرتبط بساوثهامبتون"

وتابع "تتعامل الرابطة مع هذه المسألة على أنها تصرف غير لائق محتمل بموجب لوائح الرابطة، ولن تدلي بأي تعليقات أخرى في الوقت لحالي".

حيثيات الحادثة

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن محلل أداء في ساوثامبتون ضُبط وهو يصور مقاطع فيديو لتدريبات ميدلسبره، ويلتقط صورا لتكتيكات الفريق صباح أمس الخميس، قبل يومين من مباراة الذهاب التي ستقام غدا في ملعب ريفرسايد. وطُلب من ‌المحلل حذف اللقطات ومغادرة المكان.

وتمنع قواعد الدوري الأندية من مراقبة أو محاولة مراقبة تدريبات ناد آخر خلال ‌72 ‌ساعة التي تسبق المباراة. ولم يتسن الوصول إلى ساوثامبتون على الفور للحصول على تعليق.