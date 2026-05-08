"استغلال جنسي واتجار بالبشر".. اتهامات تلاحق مالكي ناد في إنجلترا

LONDON, ENGLAND - APRIL 15: Police Cars are seen outside Finchley Reform Synagogue on April 15, 2026 in London, England. Police are treating the attempted arson attack on the Finchley Reform Synagogue as an antisemitic hate crime, after two suspects threw a brick and two bottles containing what is believed to have been petrol at the building in the early hours of Wednesday. No damage or injuries were reported. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
الشرطة البريطانية ألقت القبض على مالكي ناد إنجليزي بتهم الاتجار بالبشر (غيتي )
Published On 8/5/2026

وُجهت اتهامات خطيرة إلى مالكي ناد ينشط في الدرجات الدنيا لكرة القدم الإنجليزية، تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحسب ما نقل موقع ذا أتلتيك (The Athletic).

وأعلنت شرطة إسيكس، الجمعة، أن باري دريويت-بارلو (57 عاما) وسكوت دريويت-بارلو (32 عاما)، مالكي نادي مالدون وتيبتري (Maldon & Tiptree FC) الذي ينافس في الدرجة الثامنة الإنجليزية، يواجهان "عدة تهم تشمل الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي".

وأوضحت الشرطة أن عمليات تفتيش منسقة نُفذت في مناطق دانبري ومالدون وبرينتري، قبل إلقاء القبض على الرجلين يوم الأربعاء، فيما أكدت النيابة العامة البريطانية مثولهما أمام محكمة تشيلمسفورد الجزئية يوم الجمعة.

وجاء في بيان النيابة العامة أن باري وسكوت دريويت-بارلو وُجهت إليهما أيضا تهم "ترتيب أو تسهيل سفر أشخاص بغرض الاستغلال"، إلى جانب جرائم جنسية أخرى من بينها الاغتصاب، مشيرة إلى أنها عملت بشكل وثيق مع شرطة إسيكس خلال مجريات التحقيق.

BURSLEM, ENGLAND - NOVEMBER 02: Scott Drewitt-Barlow and Barrie Drewitt-Barlow owners of Maldon & Tiptree look on during the Emirates FA Cup First Round match between Port Vale and Maldon & Tiptree on November 02, 2025 in Burslem, England. (Photo by Nathan Stirk/Getty Images)
باري دريويت-بارلو وسكوت دريويت-بارلو ، مالكي نادي مالدون وتيبتري (غيتي إيميجز)

وكان الثنائي قد أتم الاستحواذ على نادي مالدون وتيبتري، الواقع في مقاطعة إسيكس، في فبراير/شباط 2025، وضخا استثمارات كبيرة لتطوير مرافق النادي والتعاقد مع لاعبين سبق لهم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الإنجليزي، من بينهم المهاجم السابق لنادي وست هام يونايتد فريدي سيرز.

ونجح النادي هذا الموسم في الصعود إلى الدرجة السابعة بعد تتويجه بلقب القسم الشمالي في دوري إسثميان (Isthmian League) بفارق الأهداف.

وفي تطور مرتبط بالقضية، قررت شبكة آي تي في (ITV) سحب الوثائقي المكون من ست حلقات، والذي كان يروي قصة النادي تحت عنوان "أب ذا جامرز"، من جدول بثها المقبل على منصتها الرقمية آي تي في إكس.

