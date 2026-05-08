"استغلال جنسي واتجار بالبشر".. اتهامات تلاحق مالكي ناد في إنجلترا

وُجهت اتهامات خطيرة إلى مالكي ناد ينشط في الدرجات الدنيا لكرة القدم الإنجليزية، تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحسب ما نقل موقع ذا أتلتيك (The Athletic).

وأعلنت شرطة إسيكس، الجمعة، أن باري دريويت-بارلو (57 عاما) وسكوت دريويت-بارلو (32 عاما)، مالكي نادي مالدون وتيبتري (Maldon & Tiptree FC) الذي ينافس في الدرجة الثامنة الإنجليزية، يواجهان "عدة تهم تشمل الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي".

وأوضحت الشرطة أن عمليات تفتيش منسقة نُفذت في مناطق دانبري ومالدون وبرينتري، قبل إلقاء القبض على الرجلين يوم الأربعاء، فيما أكدت النيابة العامة البريطانية مثولهما أمام محكمة تشيلمسفورد الجزئية يوم الجمعة.

وجاء في بيان النيابة العامة أن باري وسكوت دريويت-بارلو وُجهت إليهما أيضا تهم "ترتيب أو تسهيل سفر أشخاص بغرض الاستغلال"، إلى جانب جرائم جنسية أخرى من بينها الاغتصاب، مشيرة إلى أنها عملت بشكل وثيق مع شرطة إسيكس خلال مجريات التحقيق.

وكان الثنائي قد أتم الاستحواذ على نادي مالدون وتيبتري، الواقع في مقاطعة إسيكس، في فبراير/شباط 2025، وضخا استثمارات كبيرة لتطوير مرافق النادي والتعاقد مع لاعبين سبق لهم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الإنجليزي، من بينهم المهاجم السابق لنادي وست هام يونايتد فريدي سيرز.

ونجح النادي هذا الموسم في الصعود إلى الدرجة السابعة بعد تتويجه بلقب القسم الشمالي في دوري إسثميان (Isthmian League) بفارق الأهداف.

وفي تطور مرتبط بالقضية، قررت شبكة آي تي في (ITV) سحب الوثائقي المكون من ست حلقات، والذي كان يروي قصة النادي تحت عنوان "أب ذا جامرز"، من جدول بثها المقبل على منصتها الرقمية آي تي في إكس.