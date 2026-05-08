متفوقا على هالاند ورايس.. برونو فرنانديز يحصد جائزة رفيعة في إنجلترا

توج البرتغالي برونو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، ليصبح أول لاعب من مانشستر يونايتد يحصد الجائزة منذ أسطورة النادي واين روني عام 2010.

وجاء تتويج فرنانديز بعد موسم يعد من الأفضل له بقميص "الشياطين الحمر"، حيث حصل على 45 بالمئة من أصوات المصوتين، متفوقا على متوسط ميدان أرسنال ديكلان رايس الذي حل ثانيا، فيما جاء مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند في المركز الثالث.

كما نال عدد من لاعبي أرسنال أصواتا في الاستفتاء، بينهم ديفيد رايا وغابرييل ماغالايس وبوكايو ساكا، بينما لم يحصل أي لاعب آخر من مانشستر يونايتد على أصوات أعضاء الرابطة، وفاز فرنانديز بفارق 28 صوتا.

وسجل النجم البرتغالي هذا الموسم 8 أهداف وقدم 19 تمريرة حاسمة، ليصبح على بعد تمريرة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، والمسجل باسم تيري هنري وكيفين دي بروين.

ولا تزال أمام فرنانديز ثلاث مباريات هذا الموسم لتحطيم الرقم، إذ يواجه يونايتد كلا من سندرلاند ونوتنغهام فورست وبرايتون.

وكان النادي منفتحا على بيع اللاعب الصيف الماضي بعد تلقي عرض يقارب 102 مليون دولار من نادي النصر السعودي، غير أن المدرب روبن أموريم تدخل حينها وأقنعه بالبقاء.

وبعد موسم كارثي أنهاه مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر، نجح الفريق هذا الموسم في الصعود إلى المركز الثالث وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث جولات من النهاية.

وشارك فرنانديز أساسيا في 32 مباراة من أصل 35 في الدوري، ولم يغب سوى عن ثلاث مباريات خلال الشتاء بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وبات اللاعب البرتغالي أيضا مرشحا بقوة للفوز بجائزة "السير مات بازبي" لأفضل لاعب في مانشستر يونايتد للمرة الخامسة في تاريخه، وهو إنجاز غير مسبوق، علما بأنه يتقاسم الرقم الحالي بأربع مرات مع كريستيانو رونالدو وديفيد دي خيا.

من جهته، أشاد المدرب مايكل كاريك بقائد الفريق، قائلا: "أنا سعيد جدا من أجل برونو، وأعتقد أنه يستحق الجائزة بالكامل. الحفاظ على هذا المستوى طوال الموسم أمر استثنائي، وتأثيره داخل المجموعة كان رائعا. إنه قائد حقيقي ولاعب جماعي قبل أي شيء".