ديربي النصر والهلال "الثأري" يرسم ملامح بطل الدوري السعودي

يحتضن ملعب "الأول بارك" القمة الكروية المرتقبة التي تعد الأهم هذا الموسم، بين المضيف النصر وضيفه الهلال في الجولة الـ32 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويتقابل الفريقان مساء الثلاثاء المقبل في ختام هذه الجولة التي تنطلق السبت، بينما يكتسب الديربي هذه المرة أهمية كبرى في كونه سيحسم بشكل كبير صدارة الترتيب، ويرسم ملامح البطل قبل أمتار قليلة من نهاية الموسم.

ديربي النصر والهلال وحسم اللقب

ويدخل النصر المواجهة متسلحا بفوز كبير على الشباب 4-2 ليعزز صدارته للترتيب ورصيده 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل بسبب خوضه مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الخلود مساء الجمعة.

معنى ذلك أن فوز النصر سيجعله بطلا بانتظار التتويج، بينما سيقلب انتصار الهلال الأمور رأسا على عقب في آخر جولتين، في حين يبقي التعادل الأمور على حالها، وسيكون مصير النصر بيده في تلك الحالة، بينما سينتظر الهلال آخر أمل لتعثره.

وحاول المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إراحة بعض العناصر المهمة في النصر خلال مباراة الشباب مثل البرازيلي أنجيلو والفرنسي كينغسلي كومان، لكنه استفاد من تألق الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو.

النصر يسعى للتأر من الهلال

وتحمل المباراة الطابع الثأري بالنسبة للنصر ومدربه جيسوس أمام فريقه السابق، بعدما فاز الهلال في لقاء الدور الأول 3 – 1، وذلك من سلسلة سلبية لرفقاء رونالدو، بدأت بالتعادل مع الاتفاق والخسارة من الأهلي ثم القادسية ثم الهلال، لكن منذ ذلك الحين انتفض النصر وحقق نتائج إيجابية جعلته في الصدارة بأريحية.