الرجاء ضد الوداد في قمة الدوري المغربي.. الموعد والقنوات الناقلة

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ديربي الرجاء الرياضي ضد الوداد البيضاوي ضمن الجولة الـ20 من الدوري المغربي.

يحتل الرجاء صدارة الدوري برصيد 39 نقطة، في حين يأتي الوداد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وستجرى مباراة الرجاء الرياضي ضد الوداد البيضاوي من دون جمهور بسبب العقوبة المفروضة على الفريق الأخضر لثلاث مباريات، بعد أحداث الشغب التي عرفتها مباراته ضد الجيش الملكي يوم الخميس الماضي.

موعد مباراة الرجاء ضد الوداد

تقام المباراة يوم السبت 9 مايو/أيار على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب، والعاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر.

وأجرى "النسور الخضراء" أولى حصصهم التدريبية يوم الخميس، حيث ركز الجهاز الفني على اللياقة البدنية والاستشفاء قبل هذه المواجهة الحاسمة.

وقرر المدرب ديفيد فاديلو عدم منح لاعبيه فترة راحة مباشرة بعد فوزهم بنتيجة 2-0 على المغرب الفاسي مساء الأربعاء.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والوداد

قناة الرياضية المغربية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.