الحسين إربد بطلا للدوري الأردني للمرة الثالثة على التوالي

توج فريق الحسين إربد بلقب الدوري الأردني لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعد تغلبه على ضيفه الفيصلي (1-0) في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويدين الحسين إربد بالفضل في هذا الفوز للاعبه رزق بني هاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

ورفع الحسين إربد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الفيصلي عند 56 نقطة في المركز الثاني.

وفي وقت سابق الجمعة، هبط فريق الأهلي بعد خسارته أمام الوحدات بهدفين نظيفين، ليرافق فريق سما السرحان، الذي كان هبط قبل هذه الجولة.

يذكر أن الدوري الأردني أقيم هذا الموسم بشكل استثنائي بمشاركة عشرة فرق فقط وأقيم الدوري بنظام "الدوري المجزأ من ثلاث مراحل"، حيث لعب كل فريق ضد الآخر ثلاث مرات بدلا من مرتين (ذهاب وإياب).