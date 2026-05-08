شاهد.. أستون فيلا يسحق نوتنغهام فورست برباعية ويبلغ نهائي الدوري الأوروبي

تأهل أستون فيلا إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 4-صفر على نوتنغهام فورست، بفضل هدفين سجلهما جون مكجين، في مباراة الإياب بنصف النهائي الذي جمع فريقين إنجليزيين الخميس ليحسم الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، ساعيا وراء أول لقب له منذ 30 عاما.

وسيواجه فيلا فريق فرايبورغ في إسطنبول يوم 20 مايو/أيار الجاري بعد أن فاز الفريق الألماني على براغا 3-1 في مباراة ‌‌اليوم و4-3 في مجموع المباراتين.

وبعد خسارته 1-صفر في مباراة الذهاب، خرج فريق فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري بكل قوته في ملعب فيلا بارك المفعم بالإثارة، وحصل على التقدم الذي استحقه بفضل هيمنته في الدقيقة 36 عندما سجل أولي واتكينز هدفا بعد حركة رائعة من إميليانو بوينديا.

وبعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني، سجل بوينديا الهدف الثاني لفيلا من ركلة جزاء سددها بهدوء بعد أن شد نيكولا

ميلينكوفيتش قميص باو توريس دون داع داخل منطقة الجزاء.

وسجل القائد مكجين هدفين متشابهين في الدقيقتين 77 و80، مما أثار حماسا شديدا بين معظم الجماهير البالغ عددها 43 ألف مشجع، بما في ذلك الأمير وليام الداعم لفريق أستون فيلا.

وكان فيلا بطل أوروبا عام ‌‌1982، وفاز بآخر لقب له عندما رفع كأس رابطة الأندية المحترفة عام 1996. ويأمل الفريق أن يضيف ‌‌إيمري، الفائز ‌‌بأربعة ألقاب في الدوري الأوروبي، لقبا جديدا إلى رصيده وذلك للمرة الأولى مع فريق إنجليزي.