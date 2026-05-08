حاسوب عملاق يتوقع فرص أرسنال في الفوز بالثنائية التاريخية

بات نادي أرسنال الإنجليزي على بعد خطوات قليلة من كتابة أحد أعظم الفصول في تاريخه الحديث، بعدما وضع نفسه في موقع مثالي لحصد ثنائية تاريخية قد تغير مكانته في الكرة الأوروبية إلى الأبد.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط كاملة عن وصيفه مانشستر سيتي، مع امتلاكه مصيره بيده بالكامل، إذ إن الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية سيمنحه لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاما.

ولم تتوقف أحلام الفريق اللندني عند المنافسة المحلية فقط، بل نجح أيضا في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما، حيث سيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان.

ويحمل النهائي الأوروبي أهمية تاريخية خاصة بالنسبة لأرسنال، الذي لم يسبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا عبر تاريخه، ما يجعل الفريق أمام فرصة نادرة لصناعة إنجاز غير مسبوق.

ومع تبقي أربع مباريات فقط على نهاية الموسم، يبدو أرسنال قريبا من إمكانية الجمع بين لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح رابع نادٍ إنجليزي يحقق الثنائية الأوروبية بعد ليفربول في موسمي 1976-77 و1983-84، ومانشستر يونايتد في موسمي 1998-99 و2007-08، ومانشستر سيتي في موسم 2022-23.

توقعات الحاسوب العملاق

ووفقا لتقديرات حاسوب أوبتا العملاق، فإن أرسنال يعد المرشح الأبرز للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يمنحه النموذج نسبة 85.2% لحصد اللقب.

كما يملك الفريق أفضلية طفيفة في نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، بعدما منح النموذج أرسنال نسبة 54.6% للفوز بالمباراة النهائية.

وبدمج الاحتمالين، تشير حسابات الحاسوب إلى أن أرسنال يملك فرصة تبلغ 46.5% لتحقيق الثنائية الأوروبية التاريخية هذا الموسم.

في المقابل، تبلغ احتمالية فوزه بلقب واحد فقط من البطولتين 46.8%، بينما تنخفض احتمالية خروجه من الموسم دون أي لقب كبير إلى 6.7% فقط.

وبصيغة أكثر تفاؤلا، يمنح النموذج أرسنال فرصة تصل إلى 93.3% لإنهاء الموسم بلقب كبير واحد على الأقل.

ورغم أن هذه الحسابات تعتمد على اعتبار المنافسة على الدوري ودوري الأبطال حدثين منفصلين تماما، فإن الواقع قد يكون أكثر تعقيدا، إذ يمكن لعوامل مثل الحالة المعنوية والإرهاق والإصابات واختيارات التشكيلة أن تؤثر بشكل مباشر على فرص الفريق في النهائي الأوروبي.