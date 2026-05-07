"بكيت في الحمام بسبب الألم".. عملاق قطبي ألمانيا يعتزل في سن الثلاثين

أعلن قلب دفاع بوروسيا دورتموند نيكلاس زوله، الخميس، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالي عن 30 عاما.

ولن يلعب الدولي الألماني السابق (49 مباراة دولية) المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ عام 2020، مجددا بعد انتهاء عقده مع دورتموند هذا الصيف.

وكان من المقرر أن يرحل زوله في صفقة انتقال حر، لكنه قال إن إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة أمام فريقه السابق هوفنهايم جعلته يعيد النظر في مستقبله الكروي.

وفي بيان أصدره دورتموند الخميس، قال زوله إنه خشي أن يكون قد مزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة للمرة الثالثة.

وأضاف المدافع أنه على الرغم من تأكيد لاحق بعدم تعرضه لتلك الإصابة، فإن "الأمر كان واضحا بالنسبة لي بنسبة ألف في المئة أن الأمر انتهى"، كاشفا "ذهبت إلى الحمام وبكيت لعشر دقائق".

وتوج زوله بلقب الدوري الألماني خمس مرات وبلقب كأس ألمانيا مرتين، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، وجميعها مع بايرن ميونيخ.

وبدأ اللاعب فارع الطول (1.95 م) مسيرته الاحترافية مع هوفنهايم (بين 2013 و2017) قبل الانتقال إلى بايرن ومنه إلى دورتموند في 2022 حيث اكتفى بوصافة دوري الأبطال 2024.

كان أيضا ضمن الفريق الأولمبي الذي حقق فضية 2016 في ألعاب ريو دي جانيرو.

ولم يشارك زوله هذا الموسم سوى في 10 مباريات ضمن الدوري وخاض مباراة واحدة في دوري الأبطال في ظل غيابه بسبب مجموعة إصابات.