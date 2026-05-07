كأس آسيا لكرة القدم 2027.. الموعد والقنوات الناقلة

تتأهب القارة الآسيوية للحدث المرتقب في مدينة الدرعية السعودية الواقعة على الأطراف الشمالية الغربية للعاصمة الرياض، حيث تُسحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة لأول مرة في تاريخها.

تُقام بطولة كأس آسيا 2027 في نسختها التاسعة عشرة خلال الفترة من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2027، بمشاركة 24 منتخبا، تحت تنظيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد اعتماد النظام الموسع للبطولة منذ نسخة 2019.

موعد قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا عن إقامة مراسم سحب القرعة النهائية لبطولة كأس آسيا 2027 يوم السبت المقبل، 9 مايو/أيار 2026.

وتقام الاحتفالية في قصر سلوى في حي الطريف التاريخي بمدينة الدرعية السعودية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر، السابعة (19:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لقرعة كأس آسيا 2027

بي إن سبورت (Bein Sport)

كما يمكنكم متابعة أحداث القرعة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

نظام القرعة

من بين 24 منتخبا سيتنافسون على اللقب القاري، أُكدت مشاركة 23 منتخبا بعد سلسلة طويلة من التصفيات استمرت 3 أعوام.

وسيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان في 4 يونيو/حزيران 2026 لتحديد المتأهل.

وستُوزع المنتخبات على 4 مستويات، يضم كل منها 6 منتخبات، وذلك وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) بتاريخ 1 أبريل/نيسان.

وبعد ذلك، تُسحب المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، من المجموعة الأولى إلى السادسة.

ويشارك في القرعة نجوم بارزون يمثلون غرب آسيا وشرقها، يتقدمهم السعودي سالم الدوسري والدولي الياباني السابق هيديتوشي ناكاتا.

ولضمان خوض السعودية المباراة الافتتاحية، وُضعت الدولة المضيفة في المركز الأول ضمن المستوى الأول، وستكون أول من يُسحب.

وجاءت المستويات على النحو التالي:

المستوى الأول: السعودية، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، أوزبكستان.

المستوى الثاني: قطر، العراق، الأردن، الإمارات، عُمان، سوريا.

المستوى الثالث: البحرين، تايلاند، الصين، فلسطين، فيتنام، طاجيكستان.

المستوى الرابع: قيرغيزستان، كوريا الشمالية، إندونيسيا، الكويت، سنغافورة، لبنان أو اليمن.

تأمل السعودية أن تصبح ثامن منتخب يتوج باللقب على أرضه إذا نجحت في إضافة لقب رابع إلى ألقابها الثلاثة التي حققتها أعوام 1984 و1988 و1996، وهو إنجاز سيعادل به المنتخب السعودي الرقم القياسي لليابان كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب. وأحرزت قطر لقب النسخة الأخيرة على أرضها مطلع 2024، محتفظة بلقب 2019 الذي توجت به للمرة الأولى.